Wrapped stASTR (WSTASTR) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Wrapped stASTR (WSTASTR), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Wrapped stASTR (WSTASTR) informācija

Astake is a secure and reliable Liquid Staking Protocol for Astar & Soneium Ecosystem, enabling seamless participation in Astar dApp Staking across both networks.

Key Offering

  • High APR** from dApp Staking
  • Liquidity via yield-bearing $wstASTR
  • Extra Yield opportunities through partner DeFis
  • Multi-Chain Support through CCIP
  • Security with PeckShield audit
  • Intuitive UI for a seamless staking experience

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.astake.dev

Wrapped stASTR (WSTASTR) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Wrapped stASTR (WSTASTR) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 4.03M
Kopējais apjoms:
$ 164.37M
Apjoms apgrozībā:
$ 164.37M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 4.03M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.03544925
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.00462923
Pašreizējā cena:
$ 0.02453076
Wrapped stASTR (WSTASTR) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Wrapped stASTR (WSTASTR) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais WSTASTR tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu WSTASTR tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti WSTASTR tokenomiku, uzzini WSTASTR tokena reāllaika cenu!

WSTASTR cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas WSTASTR? Mūsu WSTASTR cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.