Reāllaika Wrapped RBNT cena šodien ir 0.00644823 USD. Seko līdzi reāllaika WRBNT uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati WRBNT cenas tendenci MEXC.Reāllaika Wrapped RBNT cena šodien ir 0.00644823 USD. Seko līdzi reāllaika WRBNT uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati WRBNT cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par WRBNT

WRBNT Cenas informācija

Kas ir WRBNT

WRBNT Tokenomika

WRBNT Cenas prognoze

Wrapped RBNT logotips

Wrapped RBNT Cena (WRBNT)

Nav sarakstā

1 WRBNT uz USD reāllaika cena:

$0.00644825
$0.00644825$0.00644825
+10.60%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm.
USD
Wrapped RBNT (WRBNT) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:04:04 (UTC+8)

Wrapped RBNT (WRBNT) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.00582603
$ 0.00582603$ 0.00582603
24h zemākā
$ 0.00732024
$ 0.00732024$ 0.00732024
24h augstākā

$ 0.00582603
$ 0.00582603$ 0.00582603

$ 0.00732024
$ 0.00732024$ 0.00732024

$ 0.03076976
$ 0.03076976$ 0.03076976

$ 0.00559331
$ 0.00559331$ 0.00559331

-1.22%

+10.68%

-1.33%

-1.33%

Wrapped RBNT (WRBNT) reāllaika cena ir $0.00644823. Pēdējo 24 stundu laikā WRBNT tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00582603 līdz augstākajai $ 0.00732024, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. WRBNT visu laiku augstākā cena ir $ 0.03076976, savukārt zemākā - $ 0.00559331.

Īstermiņa veiktspējas ziņā WRBNT ir mainījies par -1.22% pēdējā stundā, par +10.68% pēdējo 24 stundu laikā un par -1.33% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Wrapped RBNT (WRBNT) tirgus informācija

$ 5.60M
$ 5.60M$ 5.60M

--
----

$ 10.68M
$ 10.68M$ 10.68M

869.08M
869.08M 869.08M

1,656,941,677.756672
1,656,941,677.756672 1,656,941,677.756672

Pašreizējais Wrapped RBNT tirgus maksimums ir $ 5.60M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. WRBNT apjoms apgrozībā ir 869.08M ar kopējo apjomu 1656941677.756672. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 10.68M.

Wrapped RBNT (WRBNT) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Wrapped RBNT uz USD bija $ +0.00062208.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Wrapped RBNT uz USD bija $ -0.0016068428.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Wrapped RBNT uz USD bija $ -0.0039339864.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Wrapped RBNT uz USD bija $ -0.01339536145006523.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ +0.00062208+10.68%
30 dienas$ -0.0016068428-24.91%
60 dienas$ -0.0039339864-61.00%
90 dienas$ -0.01339536145006523-67.50%

Kas ir Wrapped RBNT (WRBNT)?

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Wrapped RBNT cenas prognoze (USD)

Kāda būs Wrapped RBNT (WRBNT) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Wrapped RBNT (WRBNT) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Wrapped RBNT prognozes.

Apskati Wrapped RBNT cenas prognozi!

WRBNT uz vietējām valūtām

Wrapped RBNT (WRBNT) tokenomika

Wrapped RBNT (WRBNT) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par WRBNT tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Wrapped RBNT (WRBNT)

Kāda ir Wrapped RBNT (WRBNT) vērtība šodien?
Reāllaika WRBNT cena USD ir 0.00644823 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā WRBNT uz USD cena?
Pašreizējā WRBNT uz USD cena ir $ 0.00644823. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Wrapped RBNT tirgus maksimums?
WRBNT tirgus maksimums ir $ 5.60M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir WRBNT apjoms apgrozībā?
WRBNT apjoms apgrozībā ir 869.08M USD.
Kāda bija WRBNT vēsturiski augstākā cena?
WRBNT sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.03076976 USD apmērā.
Kāda bija WRBNT vēsturiski zemākā cena?
WRBNT sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00559331 USD.
Kāds ir WRBNT tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu WRBNT tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai WRBNT šogad kāps augstāk?
WRBNT cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati WRBNT cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:04:04 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

