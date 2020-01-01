Wrapped QUIL (QUIL) tokenomika

Wrapped QUIL (QUIL) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Wrapped QUIL (QUIL), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

Wrapped QUIL (QUIL) informācija

Quilibrium, the decentralized MPC platform as a service — This is NOT an official account. It is maintained by the ℚ-community.

What is Quilibrium? Quilibrium is a decentralized internet layer protocol, providing the creature comforts of Cloud without sacrificing privacy or scalability. With familiar API-compatible SDKs, switching to NoCloud may be easier than you think.

A New decentralized network model which leverages techniques that differ from common block chain constructions. Directly, it does not build consensus around a block chain, but indirectly, a block chain or any other data structure may be maintained within the shards of the hypergraph.

Quilibrium’s network design utilizes cryptographic approaches to provide unforgeably valid transitions of state, such that adverse conditions are structurally impossible, and malicious behaviors are implicitly punishable by removal and reveal.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://quilibrium.com/
Tehniskais dokuments:
https://quilibrium.com/quilibrium.pdf

Wrapped QUIL (QUIL) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Wrapped QUIL (QUIL) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 33.64M
$ 33.64M$ 33.64M
Kopējais apjoms:
$ 902.29M
$ 902.29M$ 902.29M
Apjoms apgrozībā:
$ 902.29M
$ 902.29M$ 902.29M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 33.64M
$ 33.64M$ 33.64M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.451419
$ 0.451419$ 0.451419
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.01713112
$ 0.01713112$ 0.01713112
Pašreizējā cena:
$ 0.03728577
$ 0.03728577$ 0.03728577

Wrapped QUIL (QUIL) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Wrapped QUIL (QUIL) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais QUIL tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu QUIL tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti QUIL tokenomiku, uzzini QUIL tokena reāllaika cenu!

QUIL cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas QUIL? Mūsu QUIL cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Kāpēc izvēlēties MEXC?

MEXC ir viena no pasaulē labakajām kriptovalūtu biržām, kurai uzticas miljoni lietotāju visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu.

Vairāk nekā 4,000 tirdzniecības pāru tūlītējo darījumu un Futures sadaļās
Ātrākie tokenu saraksti starp CEX
#1 likviditāte visā nozarē
Zemākā komisijas maksa ar 24/7 klientu atbalstu
100 %+ tokenu rezervju pārredzamība lietotāju līdzekļiem
Īpaši zemas prasības uzsākšanai: pērc kriptovalūtu ar tikai 1 USDT
mc_how_why_title
Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.