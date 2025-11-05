BiržaDEX+
Papildinformācija par WSTPEAQ

WSTPEAQ Cenas informācija

Kas ir WSTPEAQ

WSTPEAQ Oficiālā tīmekļa vietne

WSTPEAQ Tokenomika

WSTPEAQ Cenas prognoze

Wrapped Parasail Staked PEAQ Cena (WSTPEAQ)

Nav sarakstā

1 WSTPEAQ uz USD reāllaika cena:

Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 09:23:12 (UTC+8)

Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) Cenas informācija (USD)

24h zemākā
24h augstākā

Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) reāllaika cena ir $0.066379. Pēdējo 24 stundu laikā WSTPEAQ tika tirgots robežās no zemākās $ 0.064999 līdz augstākajai $ 0.067594, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. WSTPEAQ visu laiku augstākā cena ir $ 0.147635, savukārt zemākā - $ 0.064661.

Īstermiņa veiktspējas ziņā WSTPEAQ ir mainījies par -- pēdējā stundā, par -1.79% pēdējo 24 stundu laikā un par -21.99% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) tirgus informācija

Pašreizējais Wrapped Parasail Staked PEAQ tirgus maksimums ir $ 29.68K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. WSTPEAQ apjoms apgrozībā ir 447.10K ar kopējo apjomu 447099.9321349327. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 29.68K.

Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Wrapped Parasail Staked PEAQ uz USD bija $ -0.00121467570836647.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Wrapped Parasail Staked PEAQ uz USD bija $ -0.0339492541.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Wrapped Parasail Staked PEAQ uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Wrapped Parasail Staked PEAQ uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.00121467570836647-1.79%
30 dienas$ -0.0339492541-51.14%
60 dienas$ 0--
90 dienas$ 0--

Kas ir Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ)?

wstPEAQ is a wrapped version of stPEAQ (interest bearing token). When wrapping stPEAQ, one will obtain a corresponding amount of wstPEAQ. The amount of wstPEAQ obtained from the wrapping corresponds to the amount of underlying shares of stPEAQ.

Although stPEAQ’s rebasing mechanism allows a constant change in balance to reflect rewards, most DeFi applications require a constant balance mechanism for tokens. Thus wstPEAQ allows a seamless integration into popular DeFi protocols in various ecosystems.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) resurss

Oficiālā interneta vietne

Wrapped Parasail Staked PEAQ cenas prognoze (USD)

Kāda būs Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Wrapped Parasail Staked PEAQ prognozes.

Apskati Wrapped Parasail Staked PEAQ cenas prognozi!

WSTPEAQ uz vietējām valūtām

Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) tokenomika

Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par WSTPEAQ tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ)

Kāda ir Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) vērtība šodien?
Reāllaika WSTPEAQ cena USD ir 0.066379 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā WSTPEAQ uz USD cena?
Pašreizējā WSTPEAQ uz USD cena ir $ 0.066379. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Wrapped Parasail Staked PEAQ tirgus maksimums?
WSTPEAQ tirgus maksimums ir $ 29.68K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir WSTPEAQ apjoms apgrozībā?
WSTPEAQ apjoms apgrozībā ir 447.10K USD.
Kāda bija WSTPEAQ vēsturiski augstākā cena?
WSTPEAQ sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.147635 USD apmērā.
Kāda bija WSTPEAQ vēsturiski zemākā cena?
WSTPEAQ sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.064661 USD.
Kāds ir WSTPEAQ tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu WSTPEAQ tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai WSTPEAQ šogad kāps augstāk?
WSTPEAQ cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati WSTPEAQ cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 09:23:12 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

