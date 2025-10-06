Reāllaika Wrapped HLP cena šodien ir 1.024 USD. Seko līdzi reāllaika WHLP uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati WHLP cenas tendenci MEXC.Reāllaika Wrapped HLP cena šodien ir 1.024 USD. Seko līdzi reāllaika WHLP uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati WHLP cenas tendenci MEXC.

Wrapped HLP Cena (WHLP)

1 WHLP uz USD reāllaika cena:

$1.024
$1.024$1.024
0.00%1D
USD
Wrapped HLP (WHLP) Tiešsaistes cenu diagramma
Wrapped HLP (WHLP) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 1.012
$ 1.012$ 1.012
24h zemākā
$ 1.029
$ 1.029$ 1.029
24h augstākā

$ 1.012
$ 1.012$ 1.012

$ 1.029
$ 1.029$ 1.029

$ 1.048
$ 1.048$ 1.048

$ 0.915753
$ 0.915753$ 0.915753

-0.01%

+0.05%

+0.48%

+0.48%

Wrapped HLP (WHLP) reāllaika cena ir $1.024. Pēdējo 24 stundu laikā WHLP tika tirgots robežās no zemākās $ 1.012 līdz augstākajai $ 1.029, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. WHLP visu laiku augstākā cena ir $ 1.048, savukārt zemākā - $ 0.915753.

Īstermiņa veiktspējas ziņā WHLP ir mainījies par -0.01% pēdējā stundā, par +0.05% pēdējo 24 stundu laikā un par +0.48% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Wrapped HLP (WHLP) tirgus informācija

$ 7.08M
$ 7.08M$ 7.08M

--
----

$ 7.08M
$ 7.08M$ 7.08M

6.91M
6.91M 6.91M

6,912,697.901994
6,912,697.901994 6,912,697.901994

Pašreizējais Wrapped HLP tirgus maksimums ir $ 7.08M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. WHLP apjoms apgrozībā ir 6.91M ar kopējo apjomu 6912697.901994. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 7.08M.

Wrapped HLP (WHLP) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Wrapped HLP uz USD bija $ +0.00046285.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Wrapped HLP uz USD bija $ +0.0085132288.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Wrapped HLP uz USD bija $ +0.0109010944.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Wrapped HLP uz USD bija $ +0.0271774837362414.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ +0.00046285+0.05%
30 dienas$ +0.0085132288+0.83%
60 dienas$ +0.0109010944+1.06%
90 dienas$ +0.0271774837362414+2.73%

Kas ir Wrapped HLP (WHLP)?

Wrapped HyperLiquidity Provider (WHLP), developed by Looping Collective, is a USD-denominated token that automatically deposits into HLP. Initially valued at 1.00 USD per WHLP, its value appreciates over time as HLP rewards accrue. WHLP is a tokenized representation of HyperLiquidity Provider (HLP), that enables holders to earn HLP’s yield while retaining full liquidity and DeFi composability on HyperEVM.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Wrapped HLP cenas prognoze (USD)

Kāda būs Wrapped HLP (WHLP) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Wrapped HLP (WHLP) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Wrapped HLP prognozes.

Apskati Wrapped HLP cenas prognozi!

WHLP uz vietējām valūtām

Wrapped HLP (WHLP) tokenomika

Wrapped HLP (WHLP) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par WHLP tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Wrapped HLP (WHLP)

Kāda ir Wrapped HLP (WHLP) vērtība šodien?
Reāllaika WHLP cena USD ir 1.024 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā WHLP uz USD cena?
Pašreizējā WHLP uz USD cena ir $ 1.024. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Wrapped HLP tirgus maksimums?
WHLP tirgus maksimums ir $ 7.08M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir WHLP apjoms apgrozībā?
WHLP apjoms apgrozībā ir 6.91M USD.
Kāda bija WHLP vēsturiski augstākā cena?
WHLP sasniedza vēsturiski augstāko cenu 1.048 USD apmērā.
Kāda bija WHLP vēsturiski zemākā cena?
WHLP sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.915753 USD.
Kāds ir WHLP tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu WHLP tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai WHLP šogad kāps augstāk?
WHLP cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati WHLP cenas prognozi dziļākai analīzei.
Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.