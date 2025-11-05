BiržaDEX+
Reāllaika Wrapped Elephant cena šodien ir 0.00435786 USD. Seko līdzi reāllaika WELEPHANT uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati WELEPHANT cenas tendenci MEXC.

Wrapped Elephant Cena (WELEPHANT)

Nav sarakstā

1 WELEPHANT uz USD reāllaika cena:

$0.00435786
$0.00435786$0.00435786
-12.90%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Wrapped Elephant (WELEPHANT) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 09:22:46 (UTC+8)

Wrapped Elephant (WELEPHANT) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.00412634
$ 0.00412634$ 0.00412634
24h zemākā
$ 0.00504636
$ 0.00504636$ 0.00504636
24h augstākā

$ 0.00412634
$ 0.00412634$ 0.00412634

$ 0.00504636
$ 0.00504636$ 0.00504636

$ 0.00642276
$ 0.00642276$ 0.00642276

$ 0.00412634
$ 0.00412634$ 0.00412634

-2.20%

-12.91%

-17.27%

-17.27%

Wrapped Elephant (WELEPHANT) reāllaika cena ir $0.00435786. Pēdējo 24 stundu laikā WELEPHANT tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00412634 līdz augstākajai $ 0.00504636, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. WELEPHANT visu laiku augstākā cena ir $ 0.00642276, savukārt zemākā - $ 0.00412634.

Īstermiņa veiktspējas ziņā WELEPHANT ir mainījies par -2.20% pēdējā stundā, par -12.91% pēdējo 24 stundu laikā un par -17.27% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Wrapped Elephant (WELEPHANT) tirgus informācija

$ 137.39K
$ 137.39K$ 137.39K

--
----

$ 137.39K
$ 137.39K$ 137.39K

31.37M
31.37M 31.37M

31,367,400.62819728
31,367,400.62819728 31,367,400.62819728

Pašreizējais Wrapped Elephant tirgus maksimums ir $ 137.39K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. WELEPHANT apjoms apgrozībā ir 31.37M ar kopējo apjomu 31367400.62819728. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 137.39K.

Wrapped Elephant (WELEPHANT) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Wrapped Elephant uz USD bija $ -0.000646245222863603.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Wrapped Elephant uz USD bija $ -0.0009689248.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Wrapped Elephant uz USD bija $ -0.0006019080.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Wrapped Elephant uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.000646245222863603-12.91%
30 dienas$ -0.0009689248-22.23%
60 dienas$ -0.0006019080-13.81%
90 dienas$ 0--

Kas ir Wrapped Elephant (WELEPHANT)?

Elephant Money is a DeFi ecosystem built around two core tokens: ELEPHANT, a fixed supply asset on BNB Chain, and WELEPHANT, its wrapped version deployed on Base for cross-chain utility. ELEPHANT is designed for long-term value through strategic supply compression and organic liquidity growth. WELEPHANT extends this value proposition to the broader DeFi landscape, enabling integrations, yield strategies, and partnerships across chains.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Wrapped Elephant (WELEPHANT) resurss

Oficiālā interneta vietne

Wrapped Elephant cenas prognoze (USD)

Kāda būs Wrapped Elephant (WELEPHANT) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Wrapped Elephant (WELEPHANT) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Wrapped Elephant prognozes.

Apskati Wrapped Elephant cenas prognozi!

WELEPHANT uz vietējām valūtām

Wrapped Elephant (WELEPHANT) tokenomika

Wrapped Elephant (WELEPHANT) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par WELEPHANT tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Wrapped Elephant (WELEPHANT)

Kāda ir Wrapped Elephant (WELEPHANT) vērtība šodien?
Reāllaika WELEPHANT cena USD ir 0.00435786 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā WELEPHANT uz USD cena?
Pašreizējā WELEPHANT uz USD cena ir $ 0.00435786. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Wrapped Elephant tirgus maksimums?
WELEPHANT tirgus maksimums ir $ 137.39K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir WELEPHANT apjoms apgrozībā?
WELEPHANT apjoms apgrozībā ir 31.37M USD.
Kāda bija WELEPHANT vēsturiski augstākā cena?
WELEPHANT sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00642276 USD apmērā.
Kāda bija WELEPHANT vēsturiski zemākā cena?
WELEPHANT sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00412634 USD.
Kāds ir WELEPHANT tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu WELEPHANT tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai WELEPHANT šogad kāps augstāk?
WELEPHANT cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati WELEPHANT cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 09:22:46 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

