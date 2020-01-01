Wrapped eETH (WEETH) tokenomika

Wrapped eETH (WEETH) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Wrapped eETH (WEETH), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Wrapped eETH (WEETH) informācija

Ether.fi's eETH is a decentralized, non-custodial liquid staking token that enables Ethereum holders to earn staking rewards while maintaining full liquidity and control over their assets. eETH along with its wrapped non-rebasing version, weETH, integrates seamlessly with the Ethereum ecosystem, offering users a flexible and secure way to contribute to network validation and participate in the DeFi space.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.ether.fi/
Tehniskais dokuments:
https://etherfi.gitbook.io/etherfi/ether.fi-whitepaper

Wrapped eETH (WEETH) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Wrapped eETH (WEETH) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 12.09B
$ 12.09B
Kopējais apjoms:
$ 2.49M
$ 2.49M
Apjoms apgrozībā:
$ 2.49M
$ 2.49M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 12.09B
$ 12.09B
Visu laiku augstākā cena:
$ 5,296.78
$ 5,296.78
Visu laiku zemākā cena:
$ 1,505.24
$ 1,505.24
Pašreizējā cena:
$ 4,853.08
$ 4,853.08

Wrapped eETH (WEETH) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Wrapped eETH (WEETH) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais WEETH tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu WEETH tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti WEETH tokenomiku, uzzini WEETH tokena reāllaika cenu!

WEETH cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas WEETH? Mūsu WEETH cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.