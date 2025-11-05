BiržaDEX+
Reāllaika Wrapped DOR cena šodien ir 0.00261948 USD. Seko līdzi reāllaika WDOR uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati WDOR cenas tendenci MEXC.Reāllaika Wrapped DOR cena šodien ir 0.00261948 USD. Seko līdzi reāllaika WDOR uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati WDOR cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par WDOR

WDOR Cenas informācija

Kas ir WDOR

WDOR Tokenomika

WDOR Cenas prognoze

Wrapped DOR logotips

Wrapped DOR Cena (WDOR)

1 WDOR uz USD reāllaika cena:

$0.00261948
$0.00261948
-4.70%1D
USD
Wrapped DOR (WDOR) Tiešsaistes cenu diagramma
Wrapped DOR (WDOR) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.00259963
$ 0.00259963
24h zemākā
$ 0.00274979
$ 0.00274979
24h augstākā

$ 0.00259963
$ 0.00259963

$ 0.00274979
$ 0.00274979

$ 0.00916377
$ 0.00916377

$ 0
$ 0

--

-4.73%

-3.41%

-3.41%

Wrapped DOR (WDOR) reāllaika cena ir $0.00261948. Pēdējo 24 stundu laikā WDOR tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00259963 līdz augstākajai $ 0.00274979, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. WDOR visu laiku augstākā cena ir $ 0.00916377, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā WDOR ir mainījies par -- pēdējā stundā, par -4.73% pēdējo 24 stundu laikā un par -3.41% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Wrapped DOR (WDOR) tirgus informācija

$ 65.49K
$ 65.49K

--
--

$ 65.49K
$ 65.49K

25.00M
25.00M

25,000,000.0
25,000,000.0

Pašreizējais Wrapped DOR tirgus maksimums ir $ 65.49K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. WDOR apjoms apgrozībā ir 25.00M ar kopējo apjomu 25000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 65.49K.

Wrapped DOR (WDOR) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Wrapped DOR uz USD bija $ -0.000130307531341105.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Wrapped DOR uz USD bija $ -0.0011434962.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Wrapped DOR uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Wrapped DOR uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.000130307531341105-4.73%
30 dienas$ -0.0011434962-43.65%
60 dienas$ 0--
90 dienas$ 0--

Kas ir Wrapped DOR (WDOR)?

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Wrapped DOR cenas prognoze (USD)

Kāda būs Wrapped DOR (WDOR) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Wrapped DOR (WDOR) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Wrapped DOR prognozes.

Apskati Wrapped DOR cenas prognozi!

WDOR uz vietējām valūtām

Wrapped DOR (WDOR) tokenomika

Wrapped DOR (WDOR) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par WDOR tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Wrapped DOR (WDOR)

Kāda ir Wrapped DOR (WDOR) vērtība šodien?
Reāllaika WDOR cena USD ir 0.00261948 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā WDOR uz USD cena?
Pašreizējā WDOR uz USD cena ir $ 0.00261948. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Wrapped DOR tirgus maksimums?
WDOR tirgus maksimums ir $ 65.49K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir WDOR apjoms apgrozībā?
WDOR apjoms apgrozībā ir 25.00M USD.
Kāda bija WDOR vēsturiski augstākā cena?
WDOR sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00916377 USD apmērā.
Kāda bija WDOR vēsturiski zemākā cena?
WDOR sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir WDOR tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu WDOR tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai WDOR šogad kāps augstāk?
WDOR cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati WDOR cenas prognozi dziļākai analīzei.
Wrapped DOR (WDOR) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

$99,685.46

$3,192.64

$150.48

$1.0000

$2.1269

$99,685.46

$3,192.64

$150.48

$2.1269

$0.15762

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$2.0517

$0.13003

$0.0000000000000000000000000337

$0.000000000204

$0.010676

