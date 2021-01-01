Wrapped BMX Liquidity Token (WBLT) tokenomika
What is the project about? BMX by Morphex is an emerging decentralized exchange on Base, offering spot and perpetual futures trading while requiring only a wallet connection to trade.
What makes your project unique? With unique tokenomics, BMX is able to create a strong "flywheel" effect for liquidity providers to further attract more liquidity for traders.
History of your project. BMX is a perpetual DEX created by Morphex and deployed on Base. The Morphex team has been working on the original protocol on Fantom since September 2021.
What’s next for your project? We aim to become the leading perpetual DEX on Base while also displaying our innovative tokenomics that improve capital efficiency for token holders and liquidity providers.
What can your token be used for? Wrapped BLT is the auto-compounding wrapper for BLT, which is an index of blue-chip crypto assets that earns fees from spot and margin trading. With wBLT, you can provide liquidity for BMX-wBLT to earn more rewards.
Lasi svarīgākos Wrapped BMX Liquidity Token (WBLT) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
Wrapped BMX Liquidity Token (WBLT) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
Wrapped BMX Liquidity Token (WBLT) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais WBLT tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu WBLT tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti WBLT tokenomiku, uzzini WBLT tokena reāllaika cenu!
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.