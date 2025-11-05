BiržaDEX+
Reāllaika Wrapped BESC cena šodien ir 2.7 USD. Seko līdzi reāllaika WBESC uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati WBESC cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par WBESC

WBESC Cenas informācija

Kas ir WBESC

WBESC Oficiālā tīmekļa vietne

WBESC Tokenomika

WBESC Cenas prognoze

Wrapped BESC logotips

Wrapped BESC Cena (WBESC)

Nav sarakstā

1 WBESC uz USD reāllaika cena:

mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
Wrapped BESC (WBESC) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:03:40 (UTC+8)

Wrapped BESC (WBESC) Cenas informācija (USD)

Wrapped BESC (WBESC) reāllaika cena ir $2.7. Pēdējo 24 stundu laikā WBESC tika tirgots robežās no zemākās $ 2.55 līdz augstākajai $ 2.96, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. WBESC visu laiku augstākā cena ir $ 5.37, savukārt zemākā - $ 2.55.

Īstermiņa veiktspējas ziņā WBESC ir mainījies par +2.12% pēdējā stundā, par -7.19% pēdējo 24 stundu laikā un par -20.55% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Wrapped BESC (WBESC) tirgus informācija

Pašreizējais Wrapped BESC tirgus maksimums ir $ 2.24M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. WBESC apjoms apgrozībā ir 829.97K ar kopējo apjomu 829855.9818688338. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 2.24M.

Wrapped BESC (WBESC) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Wrapped BESC uz USD bija $ -0.20959145362554.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Wrapped BESC uz USD bija $ -0.8177619600.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Wrapped BESC uz USD bija $ -1.0156905900.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Wrapped BESC uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.20959145362554-7.19%
30 dienas$ -0.8177619600-30.28%
60 dienas$ -1.0156905900-37.61%
90 dienas$ 0--

Kas ir Wrapped BESC (WBESC)?

At Besc Crypto, we are dedicated to revolutionizing the way you trade and exchange tokens. Our platform is designed with user experience in mind, ensuring that both novice and experienced traders can navigate the world of cryptocurrency with ease. With a commitment to transparency and security, we strive to provide a reliable environment for all your trading needs.

We are a Usa company registered in the State of New Hampshire. We offer a full Usa licensed centralized exchange, a native token paired with Solana and Liquidity Locked NFT collections.

Builders Edge Services & Construction (BESC LLC) is a trusted leader in the construction industry, delivering high-quality residential and commercial projects. Our team of six full-time professionals brings expertise and dedication to every project, ensuring exceptional results and customer satisfaction.

BESC LLC's innovative approach, combining traditional business with blockchain technology, positions BESC Coin as a unique investment opportunity. With a strong foundation, proven profitability, and a growing ecosystem, BESC Coin is shaping the future of construction and finance.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Wrapped BESC (WBESC) resurss

Oficiālā interneta vietne

Wrapped BESC cenas prognoze (USD)

Kāda būs Wrapped BESC (WBESC) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Wrapped BESC (WBESC) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Wrapped BESC prognozes.

Apskati Wrapped BESC cenas prognozi!

WBESC uz vietējām valūtām

Wrapped BESC (WBESC) tokenomika

Wrapped BESC (WBESC) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par WBESC tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Wrapped BESC (WBESC)

Kāda ir Wrapped BESC (WBESC) vērtība šodien?
Reāllaika WBESC cena USD ir 2.7 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā WBESC uz USD cena?
Pašreizējā WBESC uz USD cena ir $ 2.7. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Wrapped BESC tirgus maksimums?
WBESC tirgus maksimums ir $ 2.24M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir WBESC apjoms apgrozībā?
WBESC apjoms apgrozībā ir 829.97K USD.
Kāda bija WBESC vēsturiski augstākā cena?
WBESC sasniedza vēsturiski augstāko cenu 5.37 USD apmērā.
Kāda bija WBESC vēsturiski zemākā cena?
WBESC sasniedza vēsturiski zemāko cenu 2.55 USD.
Kāds ir WBESC tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu WBESC tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai WBESC šogad kāps augstāk?
WBESC cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati WBESC cenas prognozi dziļākai analīzei.
Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

