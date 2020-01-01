Wrapped Beacon ETH (WBETH) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Wrapped Beacon ETH (WBETH), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Wrapped Beacon ETH (WBETH) informācija

WBETH is a liquid staking token, where 1 WBETH represents 1 ETH and the total staking rewards accrued by the ETH token on ETH Staking.

WBETH will allow users to obtain immediate liquidity and participate in DeFi projects, while ensuring their eligibility to receive the corresponding ETH Staking rewards accrued.

On-chain users can stake their ETH to obtain WBETH by interacting with the official smart contract provided by Binance. Binance users can wrap their BETH tokens to WBETH, and unwrap their WBETH to BETH tokens on the Binance ETH Staking page at zero fees.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.binance.com/en/wbeth

Wrapped Beacon ETH (WBETH) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Wrapped Beacon ETH (WBETH) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 15.41B
$ 15.41B
Kopējais apjoms:
$ 3.16M
$ 3.16M
Apjoms apgrozībā:
$ 3.16M
$ 3.16M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 15.41B
$ 15.41B
Visu laiku augstākā cena:
$ 5,330.78
$ 5,330.78
Visu laiku zemākā cena:
$ 1,501.6
$ 1,501.6
Pašreizējā cena:
$ 4,869.36
$ 4,869.36

Wrapped Beacon ETH (WBETH) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Wrapped Beacon ETH (WBETH) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais WBETH tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu WBETH tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti WBETH tokenomiku, uzzini WBETH tokena reāllaika cenu!

WBETH cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas WBETH? Mūsu WBETH cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.