Reāllaika Wrapped Aave Plasma USDe cena šodien ir 0.997878 USD. Seko līdzi reāllaika WAPLAUSDE uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati WAPLAUSDE cenas tendenci MEXC.Reāllaika Wrapped Aave Plasma USDe cena šodien ir 0.997878 USD. Seko līdzi reāllaika WAPLAUSDE uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati WAPLAUSDE cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par WAPLAUSDE

WAPLAUSDE Cenas informācija

Kas ir WAPLAUSDE

WAPLAUSDE Tokenomika

WAPLAUSDE Cenas prognoze

Wrapped Aave Plasma USDe logotips

Wrapped Aave Plasma USDe Cena (WAPLAUSDE)

Nav sarakstā

1 WAPLAUSDE uz USD reāllaika cena:

$0.997878
$0.997878$0.997878
-0.10%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:03:26 (UTC+8)

Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.997506
$ 0.997506$ 0.997506
24h zemākā
$ 1.002
$ 1.002$ 1.002
24h augstākā

$ 0.997506
$ 0.997506$ 0.997506

$ 1.002
$ 1.002$ 1.002

$ 1.028
$ 1.028$ 1.028

$ 0.956016
$ 0.956016$ 0.956016

-0.12%

-0.16%

-0.26%

-0.26%

Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) reāllaika cena ir $0.997878. Pēdējo 24 stundu laikā WAPLAUSDE tika tirgots robežās no zemākās $ 0.997506 līdz augstākajai $ 1.002, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. WAPLAUSDE visu laiku augstākā cena ir $ 1.028, savukārt zemākā - $ 0.956016.

Īstermiņa veiktspējas ziņā WAPLAUSDE ir mainījies par -0.12% pēdējā stundā, par -0.16% pēdējo 24 stundu laikā un par -0.26% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) tirgus informācija

$ 567.93K
$ 567.93K$ 567.93K

--
----

$ 590.30K
$ 590.30K$ 590.30K

569.14K
569.14K 569.14K

591,554.5166488711
591,554.5166488711 591,554.5166488711

Pašreizējais Wrapped Aave Plasma USDe tirgus maksimums ir $ 567.93K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. WAPLAUSDE apjoms apgrozībā ir 569.14K ar kopējo apjomu 591554.5166488711. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 590.30K.

Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Wrapped Aave Plasma USDe uz USD bija $ -0.0016581844613522.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Wrapped Aave Plasma USDe uz USD bija $ +0.0014666810.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Wrapped Aave Plasma USDe uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Wrapped Aave Plasma USDe uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.0016581844613522-0.16%
30 dienas$ +0.0014666810+0.15%
60 dienas$ 0--
90 dienas$ 0--

Kas ir Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE)?

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Wrapped Aave Plasma USDe cenas prognoze (USD)

Kāda būs Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Wrapped Aave Plasma USDe prognozes.

Apskati Wrapped Aave Plasma USDe cenas prognozi!

WAPLAUSDE uz vietējām valūtām

Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) tokenomika

Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par WAPLAUSDE tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE)

Kāda ir Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) vērtība šodien?
Reāllaika WAPLAUSDE cena USD ir 0.997878 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā WAPLAUSDE uz USD cena?
Pašreizējā WAPLAUSDE uz USD cena ir $ 0.997878. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Wrapped Aave Plasma USDe tirgus maksimums?
WAPLAUSDE tirgus maksimums ir $ 567.93K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir WAPLAUSDE apjoms apgrozībā?
WAPLAUSDE apjoms apgrozībā ir 569.14K USD.
Kāda bija WAPLAUSDE vēsturiski augstākā cena?
WAPLAUSDE sasniedza vēsturiski augstāko cenu 1.028 USD apmērā.
Kāda bija WAPLAUSDE vēsturiski zemākā cena?
WAPLAUSDE sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.956016 USD.
Kāds ir WAPLAUSDE tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu WAPLAUSDE tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai WAPLAUSDE šogad kāps augstāk?
WAPLAUSDE cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati WAPLAUSDE cenas prognozi dziļākai analīzei.
Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

