BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika Wrapped Aave Gnosis GNO cena šodien ir 123.38 USD. Seko līdzi reāllaika WAGNOGNO uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati WAGNOGNO cenas tendenci MEXC.Reāllaika Wrapped Aave Gnosis GNO cena šodien ir 123.38 USD. Seko līdzi reāllaika WAGNOGNO uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati WAGNOGNO cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par WAGNOGNO

WAGNOGNO Cenas informācija

Kas ir WAGNOGNO

WAGNOGNO Tokenomika

WAGNOGNO Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Wrapped Aave Gnosis GNO logotips

Wrapped Aave Gnosis GNO Cena (WAGNOGNO)

Nav sarakstā

1 WAGNOGNO uz USD reāllaika cena:

$123.44
$123.44$123.44
0.00%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:03:02 (UTC+8)

Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 121.0
$ 121.0$ 121.0
24h zemākā
$ 128.44
$ 128.44$ 128.44
24h augstākā

$ 121.0
$ 121.0$ 121.0

$ 128.44
$ 128.44$ 128.44

$ 171.93
$ 171.93$ 171.93

$ 118.89
$ 118.89$ 118.89

-2.62%

-0.10%

-8.06%

-8.06%

Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) reāllaika cena ir $123.38. Pēdējo 24 stundu laikā WAGNOGNO tika tirgots robežās no zemākās $ 121.0 līdz augstākajai $ 128.44, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. WAGNOGNO visu laiku augstākā cena ir $ 171.93, savukārt zemākā - $ 118.89.

Īstermiņa veiktspējas ziņā WAGNOGNO ir mainījies par -2.62% pēdējā stundā, par -0.10% pēdējo 24 stundu laikā un par -8.06% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) tirgus informācija

$ 104.84K
$ 104.84K$ 104.84K

--
----

$ 104.84K
$ 104.84K$ 104.84K

849.33
849.33 849.33

849.3263552647285
849.3263552647285 849.3263552647285

Pašreizējais Wrapped Aave Gnosis GNO tirgus maksimums ir $ 104.84K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. WAGNOGNO apjoms apgrozībā ir 849.33 ar kopējo apjomu 849.3263552647285. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 104.84K.

Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Wrapped Aave Gnosis GNO uz USD bija $ -0.1322452103503.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Wrapped Aave Gnosis GNO uz USD bija $ -23.6464062380.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Wrapped Aave Gnosis GNO uz USD bija $ -10.0353097080.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Wrapped Aave Gnosis GNO uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.1322452103503-0.10%
30 dienas$ -23.6464062380-19.16%
60 dienas$ -10.0353097080-8.13%
90 dienas$ 0--

Kas ir Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO)?

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Wrapped Aave Gnosis GNO cenas prognoze (USD)

Kāda būs Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Wrapped Aave Gnosis GNO prognozes.

Apskati Wrapped Aave Gnosis GNO cenas prognozi!

WAGNOGNO uz vietējām valūtām

Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) tokenomika

Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par WAGNOGNO tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO)

Kāda ir Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) vērtība šodien?
Reāllaika WAGNOGNO cena USD ir 123.38 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā WAGNOGNO uz USD cena?
Pašreizējā WAGNOGNO uz USD cena ir $ 123.38. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Wrapped Aave Gnosis GNO tirgus maksimums?
WAGNOGNO tirgus maksimums ir $ 104.84K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir WAGNOGNO apjoms apgrozībā?
WAGNOGNO apjoms apgrozībā ir 849.33 USD.
Kāda bija WAGNOGNO vēsturiski augstākā cena?
WAGNOGNO sasniedza vēsturiski augstāko cenu 171.93 USD apmērā.
Kāda bija WAGNOGNO vēsturiski zemākā cena?
WAGNOGNO sasniedza vēsturiski zemāko cenu 118.89 USD.
Kāds ir WAGNOGNO tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu WAGNOGNO tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai WAGNOGNO šogad kāps augstāk?
WAGNOGNO cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati WAGNOGNO cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:03:02 (UTC+8)

Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,242.86
$101,242.86$101,242.86

-1.87%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,264.38
$3,264.38$3,264.38

-6.92%

Solana logotips

Solana

SOL

$155.24
$155.24$155.24

-3.86%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.02%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2175
$2.2175$2.2175

-2.83%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,242.86
$101,242.86$101,242.86

-1.87%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,264.38
$3,264.38$3,264.38

-6.92%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2175
$2.2175$2.2175

-2.83%

Solana logotips

Solana

SOL

$155.24
$155.24$155.24

-3.86%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.16336
$0.16336$0.16336

-0.34%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

Momentum logotips

Momentum

MMT

$3.9955
$3.9955$3.9955

+2,563.66%

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.14665
$0.14665$0.14665

+855.99%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000259
$0.0000000000000000000000000259$0.0000000000000000000000000259

+275.36%

CUDIS logotips

CUDIS

CUDIS

$0.05973
$0.05973$0.05973

+69.30%

AEGIS logotips

AEGIS

AEGIS

$0.0000620
$0.0000620$0.0000620

+51.21%