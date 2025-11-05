BiržaDEX+
Reāllaika Wrapped Aave Ethereum WETH cena šodien ir 3,429.94 USD. Seko līdzi reāllaika WAETHWETH uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati WAETHWETH cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par WAETHWETH

WAETHWETH Cenas informācija

Kas ir WAETHWETH

WAETHWETH Tokenomika

WAETHWETH Cenas prognoze

Wrapped Aave Ethereum WETH Cena (WAETHWETH)

1 WAETHWETH uz USD reāllaika cena:

$3,429.94
$3,429.94$3,429.94
-9.40%1D
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Wrapped Aave Ethereum WETH (WAETHWETH) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:02:52 (UTC+8)

Wrapped Aave Ethereum WETH (WAETHWETH) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 3,260.36
$ 3,260.36$ 3,260.36
24h zemākā
$ 3,853.94
$ 3,853.94$ 3,853.94
24h augstākā

$ 3,260.36
$ 3,260.36$ 3,260.36

$ 3,853.94
$ 3,853.94$ 3,853.94

$ 5,206.48
$ 5,206.48$ 5,206.48

$ 3,260.36
$ 3,260.36$ 3,260.36

+0.71%

-9.53%

-18.64%

-18.64%

Wrapped Aave Ethereum WETH (WAETHWETH) reāllaika cena ir $3,429.94. Pēdējo 24 stundu laikā WAETHWETH tika tirgots robežās no zemākās $ 3,260.36 līdz augstākajai $ 3,853.94, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. WAETHWETH visu laiku augstākā cena ir $ 5,206.48, savukārt zemākā - $ 3,260.36.

Īstermiņa veiktspējas ziņā WAETHWETH ir mainījies par +0.71% pēdējā stundā, par -9.53% pēdējo 24 stundu laikā un par -18.64% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Wrapped Aave Ethereum WETH (WAETHWETH) tirgus informācija

$ 114.40M
$ 114.40M$ 114.40M

--
----

$ 114.40M
$ 114.40M$ 114.40M

33.57K
33.57K 33.57K

33,566.77403583256
33,566.77403583256 33,566.77403583256

Pašreizējais Wrapped Aave Ethereum WETH tirgus maksimums ir $ 114.40M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. WAETHWETH apjoms apgrozībā ir 33.57K ar kopējo apjomu 33566.77403583256. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 114.40M.

Wrapped Aave Ethereum WETH (WAETHWETH) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Wrapped Aave Ethereum WETH uz USD bija $ -361.633323567306.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Wrapped Aave Ethereum WETH uz USD bija $ -952.8654575080.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Wrapped Aave Ethereum WETH uz USD bija $ -837.1859290920.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Wrapped Aave Ethereum WETH uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -361.633323567306-9.53%
30 dienas$ -952.8654575080-27.78%
60 dienas$ -837.1859290920-24.40%
90 dienas$ 0--

Kas ir Wrapped Aave Ethereum WETH (WAETHWETH)?

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Wrapped Aave Ethereum WETH cenas prognoze (USD)

Kāda būs Wrapped Aave Ethereum WETH (WAETHWETH) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Wrapped Aave Ethereum WETH (WAETHWETH) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Wrapped Aave Ethereum WETH prognozes.

Apskati Wrapped Aave Ethereum WETH cenas prognozi!

WAETHWETH uz vietējām valūtām

Wrapped Aave Ethereum WETH (WAETHWETH) tokenomika

Wrapped Aave Ethereum WETH (WAETHWETH) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par WAETHWETH tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Wrapped Aave Ethereum WETH (WAETHWETH)

Kāda ir Wrapped Aave Ethereum WETH (WAETHWETH) vērtība šodien?
Reāllaika WAETHWETH cena USD ir 3,429.94 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā WAETHWETH uz USD cena?
Pašreizējā WAETHWETH uz USD cena ir $ 3,429.94. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Wrapped Aave Ethereum WETH tirgus maksimums?
WAETHWETH tirgus maksimums ir $ 114.40M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir WAETHWETH apjoms apgrozībā?
WAETHWETH apjoms apgrozībā ir 33.57K USD.
Kāda bija WAETHWETH vēsturiski augstākā cena?
WAETHWETH sasniedza vēsturiski augstāko cenu 5,206.48 USD apmērā.
Kāda bija WAETHWETH vēsturiski zemākā cena?
WAETHWETH sasniedza vēsturiski zemāko cenu 3,260.36 USD.
Kāds ir WAETHWETH tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu WAETHWETH tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai WAETHWETH šogad kāps augstāk?
WAETHWETH cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati WAETHWETH cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:02:52 (UTC+8)

Wrapped Aave Ethereum WETH (WAETHWETH) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

