BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika Wrapped Aave Ethereum USDC cena šodien ir 1.15 USD. Seko līdzi reāllaika WAETHUSDC uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati WAETHUSDC cenas tendenci MEXC.Reāllaika Wrapped Aave Ethereum USDC cena šodien ir 1.15 USD. Seko līdzi reāllaika WAETHUSDC uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati WAETHUSDC cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par WAETHUSDC

WAETHUSDC Cenas informācija

Kas ir WAETHUSDC

WAETHUSDC Tokenomika

WAETHUSDC Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Wrapped Aave Ethereum USDC logotips

Wrapped Aave Ethereum USDC Cena (WAETHUSDC)

Nav sarakstā

1 WAETHUSDC uz USD reāllaika cena:

$1.15
$1.15$1.15
+0.20%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Wrapped Aave Ethereum USDC (WAETHUSDC) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:02:38 (UTC+8)

Wrapped Aave Ethereum USDC (WAETHUSDC) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 1.002
$ 1.002$ 1.002
24h zemākā
$ 1.17
$ 1.17$ 1.17
24h augstākā

$ 1.002
$ 1.002$ 1.002

$ 1.17
$ 1.17$ 1.17

$ 1.27
$ 1.27$ 1.27

$ 0.965606
$ 0.965606$ 0.965606

-0.07%

+0.21%

+0.26%

+0.26%

Wrapped Aave Ethereum USDC (WAETHUSDC) reāllaika cena ir $1.15. Pēdējo 24 stundu laikā WAETHUSDC tika tirgots robežās no zemākās $ 1.002 līdz augstākajai $ 1.17, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. WAETHUSDC visu laiku augstākā cena ir $ 1.27, savukārt zemākā - $ 0.965606.

Īstermiņa veiktspējas ziņā WAETHUSDC ir mainījies par -0.07% pēdējā stundā, par +0.21% pēdējo 24 stundu laikā un par +0.26% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Wrapped Aave Ethereum USDC (WAETHUSDC) tirgus informācija

$ 123.16M
$ 123.16M$ 123.16M

--
----

$ 122.88M
$ 122.88M$ 122.88M

106.82M
106.82M 106.82M

106,576,679.685448
106,576,679.685448 106,576,679.685448

Pašreizējais Wrapped Aave Ethereum USDC tirgus maksimums ir $ 123.16M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. WAETHUSDC apjoms apgrozībā ir 106.82M ar kopējo apjomu 106576679.685448. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 122.88M.

Wrapped Aave Ethereum USDC (WAETHUSDC) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Wrapped Aave Ethereum USDC uz USD bija $ +0.00243991.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Wrapped Aave Ethereum USDC uz USD bija $ +0.0062024100.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Wrapped Aave Ethereum USDC uz USD bija $ +0.0102593800.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Wrapped Aave Ethereum USDC uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ +0.00243991+0.21%
30 dienas$ +0.0062024100+0.54%
60 dienas$ +0.0102593800+0.89%
90 dienas$ 0--

Kas ir Wrapped Aave Ethereum USDC (WAETHUSDC)?

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Wrapped Aave Ethereum USDC cenas prognoze (USD)

Kāda būs Wrapped Aave Ethereum USDC (WAETHUSDC) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Wrapped Aave Ethereum USDC (WAETHUSDC) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Wrapped Aave Ethereum USDC prognozes.

Apskati Wrapped Aave Ethereum USDC cenas prognozi!

WAETHUSDC uz vietējām valūtām

Wrapped Aave Ethereum USDC (WAETHUSDC) tokenomika

Wrapped Aave Ethereum USDC (WAETHUSDC) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par WAETHUSDC tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Wrapped Aave Ethereum USDC (WAETHUSDC)

Kāda ir Wrapped Aave Ethereum USDC (WAETHUSDC) vērtība šodien?
Reāllaika WAETHUSDC cena USD ir 1.15 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā WAETHUSDC uz USD cena?
Pašreizējā WAETHUSDC uz USD cena ir $ 1.15. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Wrapped Aave Ethereum USDC tirgus maksimums?
WAETHUSDC tirgus maksimums ir $ 123.16M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir WAETHUSDC apjoms apgrozībā?
WAETHUSDC apjoms apgrozībā ir 106.82M USD.
Kāda bija WAETHUSDC vēsturiski augstākā cena?
WAETHUSDC sasniedza vēsturiski augstāko cenu 1.27 USD apmērā.
Kāda bija WAETHUSDC vēsturiski zemākā cena?
WAETHUSDC sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.965606 USD.
Kāds ir WAETHUSDC tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu WAETHUSDC tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai WAETHUSDC šogad kāps augstāk?
WAETHUSDC cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati WAETHUSDC cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:02:38 (UTC+8)

Wrapped Aave Ethereum USDC (WAETHUSDC) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,233.13
$101,233.13$101,233.13

-1.88%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,263.92
$3,263.92$3,263.92

-6.93%

Solana logotips

Solana

SOL

$155.14
$155.14$155.14

-3.92%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

-0.01%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2163
$2.2163$2.2163

-2.88%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,233.13
$101,233.13$101,233.13

-1.88%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,263.92
$3,263.92$3,263.92

-6.93%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2163
$2.2163$2.2163

-2.88%

Solana logotips

Solana

SOL

$155.14
$155.14$155.14

-3.92%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.16332
$0.16332$0.16332

-0.37%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

Momentum logotips

Momentum

MMT

$3.9955
$3.9955$3.9955

+2,563.66%

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.14665
$0.14665$0.14665

+855.99%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000259
$0.0000000000000000000000000259$0.0000000000000000000000000259

+275.36%

CUDIS logotips

CUDIS

CUDIS

$0.06170
$0.06170$0.06170

+74.88%

AEGIS logotips

AEGIS

AEGIS

$0.0000620
$0.0000620$0.0000620

+51.21%