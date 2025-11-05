BiržaDEX+
Reāllaika Wrapped Aave Arbitrum GHO cena šodien ir 1.093 USD. Seko līdzi reāllaika WAARBGHO uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati WAARBGHO cenas tendenci MEXC.Reāllaika Wrapped Aave Arbitrum GHO cena šodien ir 1.093 USD. Seko līdzi reāllaika WAARBGHO uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati WAARBGHO cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par WAARBGHO

WAARBGHO Cenas informācija

Kas ir WAARBGHO

WAARBGHO Tokenomika

WAARBGHO Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Wrapped Aave Arbitrum GHO logotips

Wrapped Aave Arbitrum GHO Cena (WAARBGHO)

Nav sarakstā

1 WAARBGHO uz USD reāllaika cena:

$1.093
$1.093$1.093
+2.20%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Wrapped Aave Arbitrum GHO (WAARBGHO) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:01:38 (UTC+8)

Wrapped Aave Arbitrum GHO (WAARBGHO) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 1.036
$ 1.036$ 1.036
24h zemākā
$ 1.1
$ 1.1$ 1.1
24h augstākā

$ 1.036
$ 1.036$ 1.036

$ 1.1
$ 1.1$ 1.1

$ 1.1
$ 1.1$ 1.1

$ 0.976544
$ 0.976544$ 0.976544

+4.86%

+2.21%

+1.59%

+1.59%

Wrapped Aave Arbitrum GHO (WAARBGHO) reāllaika cena ir $1.093. Pēdējo 24 stundu laikā WAARBGHO tika tirgots robežās no zemākās $ 1.036 līdz augstākajai $ 1.1, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. WAARBGHO visu laiku augstākā cena ir $ 1.1, savukārt zemākā - $ 0.976544.

Īstermiņa veiktspējas ziņā WAARBGHO ir mainījies par +4.86% pēdējā stundā, par +2.21% pēdējo 24 stundu laikā un par +1.59% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Wrapped Aave Arbitrum GHO (WAARBGHO) tirgus informācija

$ 4.55M
$ 4.55M$ 4.55M

--
----

$ 4.28M
$ 4.28M$ 4.28M

4.16M
4.16M 4.16M

3,919,529.385841978
3,919,529.385841978 3,919,529.385841978

Pašreizējais Wrapped Aave Arbitrum GHO tirgus maksimums ir $ 4.55M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. WAARBGHO apjoms apgrozībā ir 4.16M ar kopējo apjomu 3919529.385841978. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 4.28M.

Wrapped Aave Arbitrum GHO (WAARBGHO) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Wrapped Aave Arbitrum GHO uz USD bija $ +0.02367792.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Wrapped Aave Arbitrum GHO uz USD bija $ +0.0217146310.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Wrapped Aave Arbitrum GHO uz USD bija $ +0.0266530236.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Wrapped Aave Arbitrum GHO uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ +0.02367792+2.21%
30 dienas$ +0.0217146310+1.99%
60 dienas$ +0.0266530236+2.44%
90 dienas$ 0--

Kas ir Wrapped Aave Arbitrum GHO (WAARBGHO)?

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Wrapped Aave Arbitrum GHO cenas prognoze (USD)

Kāda būs Wrapped Aave Arbitrum GHO (WAARBGHO) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Wrapped Aave Arbitrum GHO (WAARBGHO) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Wrapped Aave Arbitrum GHO prognozes.

Apskati Wrapped Aave Arbitrum GHO cenas prognozi!

WAARBGHO uz vietējām valūtām

Wrapped Aave Arbitrum GHO (WAARBGHO) tokenomika

Wrapped Aave Arbitrum GHO (WAARBGHO) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par WAARBGHO tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Wrapped Aave Arbitrum GHO (WAARBGHO)

Kāda ir Wrapped Aave Arbitrum GHO (WAARBGHO) vērtība šodien?
Reāllaika WAARBGHO cena USD ir 1.093 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā WAARBGHO uz USD cena?
Pašreizējā WAARBGHO uz USD cena ir $ 1.093. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Wrapped Aave Arbitrum GHO tirgus maksimums?
WAARBGHO tirgus maksimums ir $ 4.55M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir WAARBGHO apjoms apgrozībā?
WAARBGHO apjoms apgrozībā ir 4.16M USD.
Kāda bija WAARBGHO vēsturiski augstākā cena?
WAARBGHO sasniedza vēsturiski augstāko cenu 1.1 USD apmērā.
Kāda bija WAARBGHO vēsturiski zemākā cena?
WAARBGHO sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.976544 USD.
Kāds ir WAARBGHO tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu WAARBGHO tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai WAARBGHO šogad kāps augstāk?
WAARBGHO cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati WAARBGHO cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:01:38 (UTC+8)

Wrapped Aave Arbitrum GHO (WAARBGHO) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

