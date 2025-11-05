BiržaDEX+
Reāllaika Wrapped 0G cena šodien ir 1.16 USD. Seko līdzi reāllaika W0G uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati W0G cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par W0G

W0G Cenas informācija

Kas ir W0G

W0G Tokenomika

W0G Cenas prognoze

Wrapped 0G Cena (W0G)

$1.16
-6.90%1D
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
Wrapped 0G (W0G) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:01:29 (UTC+8)

Wrapped 0G (W0G) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 1.11
24h zemākā
$ 1.45
24h augstākā

$ 1.11
$ 1.45
$ 3.31
$ 0.94681
+2.67%

-6.93%

-26.09%

-26.09%

Wrapped 0G (W0G) reāllaika cena ir $1.16. Pēdējo 24 stundu laikā W0G tika tirgots robežās no zemākās $ 1.11 līdz augstākajai $ 1.45, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. W0G visu laiku augstākā cena ir $ 3.31, savukārt zemākā - $ 0.94681.

Īstermiņa veiktspējas ziņā W0G ir mainījies par +2.67% pēdējā stundā, par -6.93% pēdējo 24 stundu laikā un par -26.09% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Wrapped 0G (W0G) tirgus informācija

$ 14.05M
--
$ 14.05M
12.14M
12,139,349.0
Pašreizējais Wrapped 0G tirgus maksimums ir $ 14.05M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. W0G apjoms apgrozībā ir 12.14M ar kopējo apjomu 12139349.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 14.05M.

Wrapped 0G (W0G) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Wrapped 0G uz USD bija $ -0.086329602477117.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Wrapped 0G uz USD bija $ -0.6957350560.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Wrapped 0G uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Wrapped 0G uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.086329602477117-6.93%
30 dienas$ -0.6957350560-59.97%
60 dienas$ 0--
90 dienas$ 0--

Kas ir Wrapped 0G (W0G)?

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Wrapped 0G cenas prognoze (USD)

Kāda būs Wrapped 0G (W0G) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Wrapped 0G (W0G) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Wrapped 0G prognozes.

Apskati Wrapped 0G cenas prognozi!

W0G uz vietējām valūtām

Wrapped 0G (W0G) tokenomika

Wrapped 0G (W0G) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par W0G tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Wrapped 0G (W0G)

Kāda ir Wrapped 0G (W0G) vērtība šodien?
Reāllaika W0G cena USD ir 1.16 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā W0G uz USD cena?
Pašreizējā W0G uz USD cena ir $ 1.16. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Wrapped 0G tirgus maksimums?
W0G tirgus maksimums ir $ 14.05M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir W0G apjoms apgrozībā?
W0G apjoms apgrozībā ir 12.14M USD.
Kāda bija W0G vēsturiski augstākā cena?
W0G sasniedza vēsturiski augstāko cenu 3.31 USD apmērā.
Kāda bija W0G vēsturiski zemākā cena?
W0G sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.94681 USD.
Kāds ir W0G tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu W0G tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai W0G šogad kāps augstāk?
W0G cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati W0G cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:01:29 (UTC+8)

Wrapped 0G (W0G) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

