World Friendship Cash (WFCA) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par World Friendship Cash (WFCA), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
World Friendship Cash (WFCA) informācija

WFCA is committed to building a digital economy that transcends the virtual and the real to solve the social and economic problems that Japan is currently facing, combine Japan's soft power with its hard power, and empower Japanese industries to enter the digital age.

WFCA will create a metaverse platform that deeply integrates Japanese anime culture and traditional craftsman spirit. We will develop the anime NFT market to support creators to digitise their works through NFT, establish a virtual shopping mall to sell high-quality products from all over Japan, and open offline physical stores to form an O2O closed loop.

Meanwhile, WFCA is applying to become a blockchain bank that not only supports crypto assets, but also provides complete legal tender account services. We will also build financial infrastructures such as exchanges, asset custody platforms, and asset management terminals.

The goal of WFCA is to become a bridge between the virtual world and the real world, creating a new digital economy system. We welcome every creator and product producer to join this new digital ecosystem. Let's step into the new era of Web3 together!

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://wfca.io/
Tehniskais dokuments:
https://wfca.io/assets/doc/WFCA_Whitepaper_ver1.1_220922.pdf?v20231004

World Friendship Cash (WFCA) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos World Friendship Cash (WFCA) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 12.21M
Kopējais apjoms:
$ 1.00B
Apjoms apgrozībā:
$ 414.86M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 29.43M
Visu laiku augstākā cena:
$ 2.37
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.00139981
Pašreizējā cena:
$ 0.02943126
World Friendship Cash (WFCA) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

World Friendship Cash (WFCA) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais WFCA tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu WFCA tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti WFCA tokenomiku, uzzini WFCA tokena reāllaika cenu!

WFCA cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas WFCA? Mūsu WFCA cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.