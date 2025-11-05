BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika World Computer Money cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika WCM uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati WCM cenas tendenci MEXC.Reāllaika World Computer Money cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika WCM uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati WCM cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par WCM

WCM Cenas informācija

Kas ir WCM

WCM Oficiālā tīmekļa vietne

WCM Tokenomika

WCM Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

World Computer Money logotips

World Computer Money Cena (WCM)

Nav sarakstā

1 WCM uz USD reāllaika cena:

--
----
-18.60%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
World Computer Money (WCM) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 09:21:05 (UTC+8)

World Computer Money (WCM) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00125507
$ 0.00125507$ 0.00125507

$ 0
$ 0$ 0

--

-18.60%

-20.88%

-20.88%

World Computer Money (WCM) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā WCM tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. WCM visu laiku augstākā cena ir $ 0.00125507, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā WCM ir mainījies par -- pēdējā stundā, par -18.60% pēdējo 24 stundu laikā un par -20.88% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

World Computer Money (WCM) tirgus informācija

$ 34.26K
$ 34.26K$ 34.26K

--
----

$ 34.26K
$ 34.26K$ 34.26K

924.93M
924.93M 924.93M

924,929,416.8968393
924,929,416.8968393 924,929,416.8968393

Pašreizējais World Computer Money tirgus maksimums ir $ 34.26K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. WCM apjoms apgrozībā ir 924.93M ar kopējo apjomu 924929416.8968393. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 34.26K.

World Computer Money (WCM) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas World Computer Money uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas World Computer Money uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas World Computer Money uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas World Computer Money uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-18.60%
30 dienas$ 0-52.85%
60 dienas$ 0-93.59%
90 dienas$ 0--

Kas ir World Computer Money (WCM)?

World Computer Money (WCM) is a community-driven ERC-20 token on Ethereum that plays on the long-standing “world computer” narrative around the Ethereum Virtual Machine. The project positions WCM as a cultural/meme asset rather than a protocol with promised yields or product features. It exists primarily for on-chain transfer and trading, with initial liquidity and price discovery occurring on Uniswap; the project communicates via its X account and Telegram.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

World Computer Money (WCM) resurss

Oficiālā interneta vietne

World Computer Money cenas prognoze (USD)

Kāda būs World Computer Money (WCM) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu World Computer Money (WCM) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa World Computer Money prognozes.

Apskati World Computer Money cenas prognozi!

WCM uz vietējām valūtām

World Computer Money (WCM) tokenomika

World Computer Money (WCM) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par WCM tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par World Computer Money (WCM)

Kāda ir World Computer Money (WCM) vērtība šodien?
Reāllaika WCM cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā WCM uz USD cena?
Pašreizējā WCM uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir World Computer Money tirgus maksimums?
WCM tirgus maksimums ir $ 34.26K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir WCM apjoms apgrozībā?
WCM apjoms apgrozībā ir 924.93M USD.
Kāda bija WCM vēsturiski augstākā cena?
WCM sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00125507 USD apmērā.
Kāda bija WCM vēsturiski zemākā cena?
WCM sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir WCM tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu WCM tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai WCM šogad kāps augstāk?
WCM cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati WCM cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 09:21:05 (UTC+8)

World Computer Money (WCM) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$99,719.50
$99,719.50$99,719.50

-3.35%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,197.71
$3,197.71$3,197.71

-8.82%

Solana logotips

Solana

SOL

$150.64
$150.64$150.64

-6.71%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

0.00%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1303
$2.1303$2.1303

-6.65%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$99,719.50
$99,719.50$99,719.50

-3.35%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,197.71
$3,197.71$3,197.71

-8.82%

Solana logotips

Solana

SOL

$150.64
$150.64$150.64

-6.71%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1303
$2.1303$2.1303

-6.65%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.15788
$0.15788$0.15788

-3.69%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

Momentum logotips

Momentum

MMT

$2.0060
$2.0060$2.0060

+1,237.33%

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.14016
$0.14016$0.14016

+813.68%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000337
$0.0000000000000000000000000337$0.0000000000000000000000000337

+388.40%

DEGENFI logotips

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000204
$0.000000000204$0.000000000204

+137.20%

SavannaSurvival logotips

SavannaSurvival

SVSA

$0.010941
$0.010941$0.010941

+87.28%