BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika World Cat cena šodien ir 0.01499712 USD. Seko līdzi reāllaika WORLD CAT uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati WORLD CAT cenas tendenci MEXC.Reāllaika World Cat cena šodien ir 0.01499712 USD. Seko līdzi reāllaika WORLD CAT uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati WORLD CAT cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par WORLD CAT

WORLD CAT Cenas informācija

Kas ir WORLD CAT

WORLD CAT Oficiālā tīmekļa vietne

WORLD CAT Tokenomika

WORLD CAT Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

World Cat logotips

World Cat Cena (WORLD CAT)

Nav sarakstā

1 WORLD CAT uz USD reāllaika cena:

$0.01499712
$0.01499712$0.01499712
-13.80%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
World Cat (WORLD CAT) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:00:57 (UTC+8)

World Cat (WORLD CAT) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.01455673
$ 0.01455673$ 0.01455673
24h zemākā
$ 0.01831309
$ 0.01831309$ 0.01831309
24h augstākā

$ 0.01455673
$ 0.01455673$ 0.01455673

$ 0.01831309
$ 0.01831309$ 0.01831309

$ 0.09714
$ 0.09714$ 0.09714

$ 0
$ 0$ 0

+2.62%

-13.86%

-41.57%

-41.57%

World Cat (WORLD CAT) reāllaika cena ir $0.01499712. Pēdējo 24 stundu laikā WORLD CAT tika tirgots robežās no zemākās $ 0.01455673 līdz augstākajai $ 0.01831309, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. WORLD CAT visu laiku augstākā cena ir $ 0.09714, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā WORLD CAT ir mainījies par +2.62% pēdējā stundā, par -13.86% pēdējo 24 stundu laikā un par -41.57% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

World Cat (WORLD CAT) tirgus informācija

$ 1.21M
$ 1.21M$ 1.21M

--
----

$ 1.21M
$ 1.21M$ 1.21M

80.00M
80.00M 80.00M

79,999,978.71555756
79,999,978.71555756 79,999,978.71555756

Pašreizējais World Cat tirgus maksimums ir $ 1.21M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. WORLD CAT apjoms apgrozībā ir 80.00M ar kopējo apjomu 79999978.71555756. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 1.21M.

World Cat (WORLD CAT) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas World Cat uz USD bija $ -0.00241477870667105.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas World Cat uz USD bija $ -0.0103254691.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas World Cat uz USD bija $ -0.0108343813.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas World Cat uz USD bija $ -0.02010006299093439.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.00241477870667105-13.86%
30 dienas$ -0.0103254691-68.84%
60 dienas$ -0.0108343813-72.24%
90 dienas$ -0.02010006299093439-57.26%

Kas ir World Cat (WORLD CAT)?

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

World Cat (WORLD CAT) resurss

Oficiālā interneta vietne

World Cat cenas prognoze (USD)

Kāda būs World Cat (WORLD CAT) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu World Cat (WORLD CAT) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa World Cat prognozes.

Apskati World Cat cenas prognozi!

WORLD CAT uz vietējām valūtām

World Cat (WORLD CAT) tokenomika

World Cat (WORLD CAT) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par WORLD CAT tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par World Cat (WORLD CAT)

Kāda ir World Cat (WORLD CAT) vērtība šodien?
Reāllaika WORLD CAT cena USD ir 0.01499712 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā WORLD CAT uz USD cena?
Pašreizējā WORLD CAT uz USD cena ir $ 0.01499712. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir World Cat tirgus maksimums?
WORLD CAT tirgus maksimums ir $ 1.21M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir WORLD CAT apjoms apgrozībā?
WORLD CAT apjoms apgrozībā ir 80.00M USD.
Kāda bija WORLD CAT vēsturiski augstākā cena?
WORLD CAT sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.09714 USD apmērā.
Kāda bija WORLD CAT vēsturiski zemākā cena?
WORLD CAT sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir WORLD CAT tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu WORLD CAT tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai WORLD CAT šogad kāps augstāk?
WORLD CAT cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati WORLD CAT cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:00:57 (UTC+8)

World Cat (WORLD CAT) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,150.54
$101,150.54$101,150.54

-1.96%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,246.85
$3,246.85$3,246.85

-7.42%

Solana logotips

Solana

SOL

$154.87
$154.87$154.87

-4.09%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

-0.01%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2132
$2.2132$2.2132

-3.01%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,150.54
$101,150.54$101,150.54

-1.96%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,246.85
$3,246.85$3,246.85

-7.42%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2132
$2.2132$2.2132

-3.01%

Solana logotips

Solana

SOL

$154.87
$154.87$154.87

-4.09%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.16318
$0.16318$0.16318

-0.45%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

Momentum logotips

Momentum

MMT

$3.9265
$3.9265$3.9265

+2,517.66%

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.14999
$0.14999$0.14999

+877.77%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000259
$0.0000000000000000000000000259$0.0000000000000000000000000259

+275.36%

CUDIS logotips

CUDIS

CUDIS

$0.05908
$0.05908$0.05908

+67.46%

AEGIS logotips

AEGIS

AEGIS

$0.0000621
$0.0000621$0.0000621

+51.46%