Woof (WOOF) tokenomika
Woof (WOOF) informācija
Woof is building at the cross section of Gaming x AI x Culture. Woof will transform how users interact with the crypto gaming space. It harnesses a robust three-year proprietary dataset, ranging from detailed game reports and qualitative analyses to builder insights and degen analysis.
It fuses that data with real-time on-chain data from GamesLab Analytics. The platform uses a bespoke AI model to deliver actionable insights, personalized notifications, and market alerts through its WoofXBT engine and companion app, empowering gamers, investors, and industry participants to confidently navigate the fast-paced world of crypto gaming.
Woof aims to make Crypto Gaming fun again. Hosting live in-person events such as WolvesDEN and CreatorDEN, spreading crypto gaming culture worldwide.
Woof (WOOF) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos Woof (WOOF) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
Woof (WOOF) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
Woof (WOOF) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais WOOF tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu WOOF tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti WOOF tokenomiku, uzzini WOOF tokena reāllaika cenu!
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.