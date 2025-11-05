BiržaDEX+
Reāllaika WONEY cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika WONEY uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati WONEY cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par WONEY

WONEY Cenas informācija

Kas ir WONEY

WONEY Oficiālā tīmekļa vietne

WONEY Tokenomika

WONEY Cenas prognoze

WONEY Cena (WONEY)

1 WONEY uz USD reāllaika cena:

--
----
-5.30%1D
USD
WONEY (WONEY) Tiešsaistes cenu diagramma
WONEY (WONEY) Cenas informācija (USD)

WONEY (WONEY) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā WONEY tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. WONEY visu laiku augstākā cena ir $ 0, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā WONEY ir mainījies par -0.25% pēdējā stundā, par -5.32% pēdējo 24 stundu laikā un par -24.03% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

WONEY (WONEY) tirgus informācija

Pašreizējais WONEY tirgus maksimums ir $ 13.44K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. WONEY apjoms apgrozībā ir 871.71M ar kopējo apjomu 871710019.254017. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 13.44K.

WONEY (WONEY) cenas vēsture USD

Kas ir WONEY (WONEY)?

$WONEY is a community-driven meme token created to unify and represent the diverse meme communities in the crypto ecosystem. Its purpose is to serve as a cultural currency for meme enthusiasts, offering a fun and recognizable medium of exchange across different communities. A portion of the supply has already been burned, introducing scarcity from the beginning. The project is listed on decentralized exchanges and is fully transparent about its nature: $WONEY has no intrinsic financial value and should not be considered an investment. It is designed purely for entertainment, community engagement, and as a symbol of the meme culture within the digital asset space.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

WONEY (WONEY) resurss

WONEY cenas prognoze (USD)

Kāda būs WONEY (WONEY) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu WONEY (WONEY) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa WONEY prognozes.

Apskati WONEY cenas prognozi!

WONEY uz vietējām valūtām

WONEY (WONEY) tokenomika

WONEY (WONEY) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par WONEY tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par WONEY (WONEY)

Kāda ir WONEY (WONEY) vērtība šodien?
Reāllaika WONEY cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā WONEY uz USD cena?
Pašreizējā WONEY uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir WONEY tirgus maksimums?
WONEY tirgus maksimums ir $ 13.44K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir WONEY apjoms apgrozībā?
WONEY apjoms apgrozībā ir 871.71M USD.
Kāda bija WONEY vēsturiski augstākā cena?
WONEY sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0 USD apmērā.
Kāda bija WONEY vēsturiski zemākā cena?
WONEY sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir WONEY tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu WONEY tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai WONEY šogad kāps augstāk?
WONEY cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati WONEY cenas prognozi dziļākai analīzei.
WONEY (WONEY) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

