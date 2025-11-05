BiržaDEX+
Reāllaika WLF TOKEN cena šodien ir 0.00119768 USD. Seko līdzi reāllaika WLF uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati WLF cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par WLF

WLF Cenas informācija

Kas ir WLF

WLF Oficiālā tīmekļa vietne

WLF Tokenomika

WLF Cenas prognoze

WLF TOKEN logotips

WLF TOKEN Cena (WLF)

Nav sarakstā

1 WLF uz USD reāllaika cena:

$0.00119768
$0.00119768
-10.10%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
WLF TOKEN (WLF) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:00:47 (UTC+8)

WLF TOKEN (WLF) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.00119717
$ 0.00119717
24h zemākā
$ 0.00133368
$ 0.00133368
24h augstākā

$ 0.00119717
$ 0.00119717

$ 0.00133368
$ 0.00133368

$ 0.0021434
$ 0.0021434

$ 0
$ 0

+0.03%

-10.13%

-35.88%

-35.88%

WLF TOKEN (WLF) reāllaika cena ir $0.00119768. Pēdējo 24 stundu laikā WLF tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00119717 līdz augstākajai $ 0.00133368, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. WLF visu laiku augstākā cena ir $ 0.0021434, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā WLF ir mainījies par +0.03% pēdējā stundā, par -10.13% pēdējo 24 stundu laikā un par -35.88% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

WLF TOKEN (WLF) tirgus informācija

$ 3.41M
$ 3.41M

--
--

$ 23.95M
$ 23.95M

2.85B
2.85B

20,000,000,000.0
20,000,000,000.0

Pašreizējais WLF TOKEN tirgus maksimums ir $ 3.41M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. WLF apjoms apgrozībā ir 2.85B ar kopējo apjomu 20000000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 23.95M.

WLF TOKEN (WLF) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas WLF TOKEN uz USD bija $ -0.000135000813467355.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas WLF TOKEN uz USD bija $ -0.0004439941.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas WLF TOKEN uz USD bija $ +0.0020329415.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas WLF TOKEN uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.000135000813467355-10.13%
30 dienas$ -0.0004439941-37.07%
60 dienas$ +0.0020329415+169.74%
90 dienas$ 0--

Kas ir WLF TOKEN (WLF)?

WLF PROJECT is led by Kazu Suzuki, the creator of Nightmare in Prison, a massively popular Werewolf Game app with over 10 million downloads and 800 million players worldwide.

Our mission is to elevate the Werewolf Game into a professional sport that resonates across the globe. By creating a thriving ecosystem for players, fans, and sponsors, we’re fostering a vibrant community where competition, connection, and growth flourish. Players can develop essential skills like teamwork and strategy, while fans enjoy deeper engagement through exciting and immersive experiences.

More than just a game, the Werewolf Game serves as a bridge between cultures, promoting understanding and meaningful dialogue that transcends borders and language barriers.

WLF PROJECT invites you to join this movement. Together, we can make the Werewolf Game a global symbol of unity, strategy, and shared enjoyment.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

WLF TOKEN (WLF) resurss

Oficiālā interneta vietne

WLF TOKEN cenas prognoze (USD)

Kāda būs WLF TOKEN (WLF) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu WLF TOKEN (WLF) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa WLF TOKEN prognozes.

Apskati WLF TOKEN cenas prognozi!

WLF uz vietējām valūtām

WLF TOKEN (WLF) tokenomika

WLF TOKEN (WLF) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par WLF tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par WLF TOKEN (WLF)

Kāda ir WLF TOKEN (WLF) vērtība šodien?
Reāllaika WLF cena USD ir 0.00119768 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā WLF uz USD cena?
Pašreizējā WLF uz USD cena ir $ 0.00119768. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir WLF TOKEN tirgus maksimums?
WLF tirgus maksimums ir $ 3.41M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir WLF apjoms apgrozībā?
WLF apjoms apgrozībā ir 2.85B USD.
Kāda bija WLF vēsturiski augstākā cena?
WLF sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.0021434 USD apmērā.
Kāda bija WLF vēsturiski zemākā cena?
WLF sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir WLF tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu WLF tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai WLF šogad kāps augstāk?
WLF cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati WLF cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:00:47 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

