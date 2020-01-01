Wizardia (WZRD) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Wizardia (WZRD), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Wizardia (WZRD) informācija

Wizardia is a Play-to-Earn (P2E) online role-playing strategy game built on three core gameplay pillars: innovative turn-based combat, base-building with sophisticated economy model at its heart, player-decision driven game evolution. Each player gets to part take in or even specialize in different game modes such as PvP and PvE battles, base-building and exploration, item crafting and research of crafting recipes. Wizardia rewards those who contribute to the games metaverse and its real-valued economy system so there are no one-way investments.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://wizardia.io/

Wizardia (WZRD) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Wizardia (WZRD) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 46.27K
Kopējais apjoms:
$ 300.00M
Apjoms apgrozībā:
$ 105.13M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 132.04K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.520856
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0.00044014
Wizardia (WZRD) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Wizardia (WZRD) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais WZRD tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu WZRD tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti WZRD tokenomiku, uzzini WZRD tokena reāllaika cenu!

WZRD cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas WZRD? Mūsu WZRD cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

