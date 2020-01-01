Winter Arc (WINTER) tokenomika

Winter Arc (WINTER) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Winter Arc (WINTER), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

Winter Arc (WINTER) informācija

Winter arc is a based on an emerging trend all over social media platforms.

Winter arc stand for developing yourself to be a better person in the winter months of the years.

Its not just a coin. Its a movement

We aim to make on chain users better people, we aim to get them into the gym more often, eat healthier and gain a better confidence of themselves

We decided to create winter arc for those purposes as on chain users were not on their 'winter arc' as you would say.

Winter arc will be pushed for the remainder of winter and into 2025 too

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://winterarcsol.com/

Winter Arc (WINTER) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Winter Arc (WINTER) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 533.99K
$ 533.99K$ 533.99K
Kopējais apjoms:
$ 972.41M
$ 972.41M$ 972.41M
Apjoms apgrozībā:
$ 972.41M
$ 972.41M$ 972.41M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 533.99K
$ 533.99K$ 533.99K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.02920174
$ 0.02920174$ 0.02920174
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
$ 0$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0.00054931
$ 0.00054931$ 0.00054931

Winter Arc (WINTER) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Winter Arc (WINTER) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais WINTER tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu WINTER tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti WINTER tokenomiku, uzzini WINTER tokena reāllaika cenu!

WINTER cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas WINTER? Mūsu WINTER cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Kāpēc izvēlēties MEXC?

MEXC ir viena no pasaulē labakajām kriptovalūtu biržām, kurai uzticas miljoni lietotāju visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu.

Vairāk nekā 4,000 tirdzniecības pāru tūlītējo darījumu un Futures sadaļās
Ātrākie tokenu saraksti starp CEX
#1 likviditāte visā nozarē
Zemākā komisijas maksa ar 24/7 klientu atbalstu
100 %+ tokenu rezervju pārredzamība lietotāju līdzekļiem
Īpaši zemas prasības uzsākšanai: pērc kriptovalūtu ar tikai 1 USDT
mc_how_why_title
Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.