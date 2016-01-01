winston spider monkey (WINSTON) tokenomika

winston spider monkey (WINSTON) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par winston spider monkey (WINSTON), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

winston spider monkey (WINSTON) informācija

We’ve been checking out Winston’s videos on TikTok, and we couldn't get enough of how adorable this little monkey is! Naturally, the community wanted to get involved and show our support. After reaching out to his dad,

@MichaelRobison on Instagram and TikTok, we finally connected with him on X.

We shared our vision of making #Winston a crypto and internet sensation with our token, and Michael has been nothing but supportive.

Not only has he posted about us on his X account, but he also updated his TikTok bio to include our Dex link and has even started making personalized videos for us. Michael’s deep roots in the crypto world make this collaboration even more exciting—he’s a true OG, having contributed to the Ethereum fork paper and worked on many white papers from 2016-2019. He’s no stranger to crypto!

In honor of Winston, we’re thrilled to announce that once we reach a $10 million market cap, members of the community will be donating $5,000 to Winston’s 501(c)(3) non-profit organization!

​​Be sure to check them out and join us in supporting!

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://winstonspidermonkey.com

winston spider monkey (WINSTON) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos winston spider monkey (WINSTON) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 12.46K
$ 12.46K$ 12.46K
Kopējais apjoms:
$ 999.36M
$ 999.36M$ 999.36M
Apjoms apgrozībā:
$ 999.36M
$ 999.36M$ 999.36M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 12.46K
$ 12.46K$ 12.46K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0
$ 0$ 0
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
$ 0$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0
$ 0$ 0

winston spider monkey (WINSTON) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

winston spider monkey (WINSTON) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais WINSTON tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu WINSTON tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti WINSTON tokenomiku, uzzini WINSTON tokena reāllaika cenu!

WINSTON cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas WINSTON? Mūsu WINSTON cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.