BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Flip Fest
Reāllaika Wiki Agent cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika WIKI uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati WIKI cenas tendenci MEXC.Reāllaika Wiki Agent cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika WIKI uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati WIKI cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par WIKI

WIKI Cenas informācija

Kas ir WIKI

WIKI Tehniskais dokuments

WIKI Oficiālā tīmekļa vietne

WIKI Tokenomika

WIKI Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Wiki Agent logotips

Wiki Agent Cena (WIKI)

Nav sarakstā

1 WIKI uz USD reāllaika cena:

--
----
0.00%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Wiki Agent (WIKI) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 12:38:40 (UTC+8)

Wiki Agent (WIKI) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+1.73%

+1.73%

Wiki Agent (WIKI) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā WIKI tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. WIKI visu laiku augstākā cena ir $ 0, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā WIKI ir mainījies par -- pēdējā stundā, par -- pēdējo 24 stundu laikā un par +1.73% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Wiki Agent (WIKI) tirgus informācija

$ 9.12K
$ 9.12K$ 9.12K

--
----

$ 9.12K
$ 9.12K$ 9.12K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Pašreizējais Wiki Agent tirgus maksimums ir $ 9.12K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. WIKI apjoms apgrozībā ir 1.00B ar kopējo apjomu 1000000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 9.12K.

Wiki Agent (WIKI) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Wiki Agent uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Wiki Agent uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Wiki Agent uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Wiki Agent uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0--
30 dienas$ 0-5.70%
60 dienas$ 0-8.09%
90 dienas$ 0--

Kas ir Wiki Agent (WIKI)?

WikiAgent is a comprehensive ecosystem of AI-powered products, purpose-built to optimize and elevate your on-chain trading experience. Powered by the deep search capabilities of leading-edge models such as GPT-4o, Grok 3, DeepSeek, and Gemini, these products set a new standard in AI-driven analysis. WikiAgent is set to support over 100 blockchains, including leading networks such as Ethereum, Solana, BNB Chain, Base, and HyperEVM, ensuring broad accessibility for users. Expansion to additional blockchains is planned, alongside the development of advanced AI and yield-focused products outlined in our roadmap.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Wiki Agent cenas prognoze (USD)

Kāda būs Wiki Agent (WIKI) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Wiki Agent (WIKI) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Wiki Agent prognozes.

Apskati Wiki Agent cenas prognozi!

WIKI uz vietējām valūtām

Wiki Agent (WIKI) tokenomika

Wiki Agent (WIKI) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par WIKI tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Wiki Agent (WIKI)

Kāda ir Wiki Agent (WIKI) vērtība šodien?
Reāllaika WIKI cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā WIKI uz USD cena?
Pašreizējā WIKI uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Wiki Agent tirgus maksimums?
WIKI tirgus maksimums ir $ 9.12K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir WIKI apjoms apgrozībā?
WIKI apjoms apgrozībā ir 1.00B USD.
Kāda bija WIKI vēsturiski augstākā cena?
WIKI sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0 USD apmērā.
Kāda bija WIKI vēsturiski zemākā cena?
WIKI sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir WIKI tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu WIKI tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai WIKI šogad kāps augstāk?
WIKI cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati WIKI cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 12:38:40 (UTC+8)

Wiki Agent (WIKI) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,927.25
$101,927.25$101,927.25

-1.21%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,333.33
$3,333.33$3,333.33

-4.95%

Solana logotips

Solana

SOL

$157.19
$157.19$157.19

-2.65%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.02%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2439
$2.2439$2.2439

-1.67%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,927.25
$101,927.25$101,927.25

-1.21%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,333.33
$3,333.33$3,333.33

-4.95%

Solana logotips

Solana

SOL

$157.19
$157.19$157.19

-2.65%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2439
$2.2439$2.2439

-1.67%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.16489
$0.16489$0.16489

+0.58%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

XP8 logotips

XP8

XP8

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.28781
$0.28781$0.28781

+1,776.20%

Momentum logotips

Momentum

MMT

$1.4492
$1.4492$1.4492

+866.13%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000300
$0.0000000000000000000000000300$0.0000000000000000000000000300

+334.78%

Datasoul logotips

Datasoul

DATASOUL

$0.0000000034953
$0.0000000034953$0.0000000034953

+149.62%

NexAIPhone logotips

NexAIPhone

NEXAIPHONE

$0.000008090
$0.000008090$0.000008090

+111.94%