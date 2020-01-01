Wigl (WIGL) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Wigl (WIGL), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Wigl (WIGL) informācija

Wigl provides a financial account with a French IBAN and a payment card for secure and convenient money management. The mobile app facilitates free SEPA transfers, expense tracking, and card management. Users can select from virtual, Smart or Metal cards with various features. Wigl supports investments in crypto-assets and offers up to 7% cashback on purchases. Additionally, it provides opportunities to earn returns on stablecoins and volatile assets through a partnership with feel-mining.com.

Wigl (WIGL) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Wigl (WIGL) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Wigl (WIGL) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Wigl (WIGL) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais WIGL tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu WIGL tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti WIGL tokenomiku, uzzini WIGL tokena reāllaika cenu!

Atruna

