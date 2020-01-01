WEWE (WEWE) tokenomika
WEWE is a meme coin crafted by the Wave Trading community, aiming to introduce a vibrant new meme culture that inspires the community and developers to collaborate and contribute on equal terms. This coin is designed to bring together enthusiasts, creators, and developers who are inspired by meme culture, making it a project where everyone has a role in its success and growth.
Furthermore, the WEWE launch will be structured to guarantee fairness, offering no advantage to early buyers or insiders, so that everyone interested has an equal chance to participate from the very beginning. The combination of fair distribution, community-driven goals, and a sustainable funding model makes WEWE apart as a meme coin with strong foundations and exciting potential.
WEWE (WEWE) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos WEWE (WEWE) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
WEWE (WEWE) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
WEWE (WEWE) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais WEWE tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu WEWE tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti WEWE tokenomiku, uzzini WEWE tokena reāllaika cenu!
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.