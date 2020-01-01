WEWE (WEWE) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par WEWE (WEWE), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

WEWE (WEWE) informācija

WEWE is a meme coin crafted by the Wave Trading community, aiming to introduce a vibrant new meme culture that inspires the community and developers to collaborate and contribute on equal terms. This coin is designed to bring together enthusiasts, creators, and developers who are inspired by meme culture, making it a project where everyone has a role in its success and growth.

Furthermore, the WEWE launch will be structured to guarantee fairness, offering no advantage to early buyers or insiders, so that everyone interested has an equal chance to participate from the very beginning. The combination of fair distribution, community-driven goals, and a sustainable funding model makes WEWE apart as a meme coin with strong foundations and exciting potential.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://weweonsui.com

WEWE (WEWE) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos WEWE (WEWE) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 39.07K
Kopējais apjoms:
$ 1.00B
Apjoms apgrozībā:
$ 1.00B
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 39.07K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.00129393
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0
WEWE (WEWE) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

WEWE (WEWE) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais WEWE tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu WEWE tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti WEWE tokenomiku, uzzini WEWE tokena reāllaika cenu!

WEWE cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas WEWE? Mūsu WEWE cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.