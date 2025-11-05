BiržaDEX+
Reāllaika WeWay cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika WWY uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati WWY cenas tendenci MEXC.Reāllaika WeWay cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika WWY uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati WWY cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par WWY

WWY Cenas informācija

Kas ir WWY

WWY Oficiālā tīmekļa vietne

WWY Tokenomika

WWY Cenas prognoze

WeWay (WWY) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 09:19:47 (UTC+8)

WeWay (WWY) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.080202
$ 0.080202$ 0.080202

$ 0
$ 0$ 0

-0.46%

-5.61%

-18.28%

-18.28%

WeWay (WWY) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā WWY tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. WWY visu laiku augstākā cena ir $ 0.080202, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā WWY ir mainījies par -0.46% pēdējā stundā, par -5.61% pēdējo 24 stundu laikā un par -18.28% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

WeWay (WWY) tirgus informācija

$ 84.92K
$ 84.92K$ 84.92K

--
----

$ 87.18K
$ 87.18K$ 87.18K

6.82B
6.82B 6.82B

6,999,999,999.0
6,999,999,999.0 6,999,999,999.0

Pašreizējais WeWay tirgus maksimums ir $ 84.92K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. WWY apjoms apgrozībā ir 6.82B ar kopējo apjomu 6999999999.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 87.18K.

WeWay (WWY) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas WeWay uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas WeWay uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas WeWay uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas WeWay uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-5.61%
30 dienas$ 0-34.19%
60 dienas$ 0+20.82%
90 dienas$ 0--

Kas ir WeWay (WWY)?

WeWay is a Web3 community-driven ecosystem focused on learning, earning, and playing. Its mission is to drive the mass adoption of blockchain and cryptocurrencies, leveraging the influence of global influencers, stars, and KOLs. The ecosystem comprises three primary products:

WeAcademy, a Learn2Earn crypto academy; WePad, a community-oriented IDO Launchpad; and WeGames, which produces Social-Fi games like Mad Backpacks with Find2Earn mechanics.

WeWay is part of EHOLD, a technology-focused group with expertise in blockchain software development, tokenization, NFTs, smart contracts, and more.

WeWay offers a versatile ecosystem for various activities: learning through WeAcademy, earning via WePad's IDO opportunities, and gaming with WeGames' innovative AR and Find2Earn mechanics.

WeWay's uniqueness lies in its highly liquid utility token $WWY, which powers all ecosystem interactions.

The project has achieved significant growth, listing on 14 crypto exchanges, growing 1400%, and ranking in the Top 15 tokens by ROI in 2022.

Additionally, it is supported by over 500 influencers with a combined reach of 200 million+ followers, emphasizing community engagement and crypto education.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

WeWay (WWY) resurss

Oficiālā interneta vietne

WeWay cenas prognoze (USD)

Kāda būs WeWay (WWY) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu WeWay (WWY) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa WeWay prognozes.

Apskati WeWay cenas prognozi!

WWY uz vietējām valūtām

WeWay (WWY) tokenomika

WeWay (WWY) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par WWY tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par WeWay (WWY)

Kāda ir WeWay (WWY) vērtība šodien?
Reāllaika WWY cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā WWY uz USD cena?
Pašreizējā WWY uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir WeWay tirgus maksimums?
WWY tirgus maksimums ir $ 84.92K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir WWY apjoms apgrozībā?
WWY apjoms apgrozībā ir 6.82B USD.
Kāda bija WWY vēsturiski augstākā cena?
WWY sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.080202 USD apmērā.
Kāda bija WWY vēsturiski zemākā cena?
WWY sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir WWY tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu WWY tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai WWY šogad kāps augstāk?
WWY cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati WWY cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 09:19:47 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

