BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika Weth Hedz cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika HEDZ uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati HEDZ cenas tendenci MEXC.Reāllaika Weth Hedz cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika HEDZ uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati HEDZ cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par HEDZ

HEDZ Cenas informācija

Kas ir HEDZ

HEDZ Oficiālā tīmekļa vietne

HEDZ Tokenomika

HEDZ Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Weth Hedz logotips

Weth Hedz Cena (HEDZ)

Nav sarakstā

1 HEDZ uz USD reāllaika cena:

--
----
0.00%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Weth Hedz (HEDZ) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 09:19:40 (UTC+8)

Weth Hedz (HEDZ) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Weth Hedz (HEDZ) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā HEDZ tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. HEDZ visu laiku augstākā cena ir $ 0, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā HEDZ ir mainījies par -- pēdējā stundā, par -- pēdējo 24 stundu laikā un par 0.00% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Weth Hedz (HEDZ) tirgus informācija

$ 9.67K
$ 9.67K$ 9.67K

--
----

$ 9.67K
$ 9.67K$ 9.67K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Pašreizējais Weth Hedz tirgus maksimums ir $ 9.67K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. HEDZ apjoms apgrozībā ir 1.00B ar kopējo apjomu 1000000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 9.67K.

Weth Hedz (HEDZ) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Weth Hedz uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Weth Hedz uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Weth Hedz uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Weth Hedz uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0--
30 dienas$ 0-70.00%
60 dienas$ 0-15.47%
90 dienas$ 0--

Kas ir Weth Hedz (HEDZ)?

WETH HEDZ is a meme token and NFT project that satirizes, celebrates, and documents the beautiful chaos of full-time crypto addiction. If you’re not on Meth, you’re probably on Weth. We're not here to sell you hype. We're here to reflect what happens when “candles” becomes your personality. Serving the unhinged obsession with crypto, DeFi, JPEG culture, and blockchain degeneracy. It’s a satirical art and culture movement. A support group for the chainbound. tribute to the hopelessly online. We represent the people who told their families, “Trust me, i can 2X the money I owe you ,” The ones who see a bowl of cereal and wonder if it’s tokenized yet. We’re here to show you what the crypto space actually looks like: Unstable, hilarious, dangerous, brilliant. Exactly like the people in it.

The $HEDZ token is the fuel behind the madness, powering staking, utility, rewards, and whatever else the devs dream up in their next dopamine spiral. Because we’re not just here for the memes. We’re building utility — in our own, unhinged way.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Weth Hedz (HEDZ) resurss

Oficiālā interneta vietne

Weth Hedz cenas prognoze (USD)

Kāda būs Weth Hedz (HEDZ) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Weth Hedz (HEDZ) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Weth Hedz prognozes.

Apskati Weth Hedz cenas prognozi!

HEDZ uz vietējām valūtām

Weth Hedz (HEDZ) tokenomika

Weth Hedz (HEDZ) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par HEDZ tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Weth Hedz (HEDZ)

Kāda ir Weth Hedz (HEDZ) vērtība šodien?
Reāllaika HEDZ cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā HEDZ uz USD cena?
Pašreizējā HEDZ uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Weth Hedz tirgus maksimums?
HEDZ tirgus maksimums ir $ 9.67K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir HEDZ apjoms apgrozībā?
HEDZ apjoms apgrozībā ir 1.00B USD.
Kāda bija HEDZ vēsturiski augstākā cena?
HEDZ sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0 USD apmērā.
Kāda bija HEDZ vēsturiski zemākā cena?
HEDZ sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir HEDZ tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu HEDZ tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai HEDZ šogad kāps augstāk?
HEDZ cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati HEDZ cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 09:19:40 (UTC+8)

Weth Hedz (HEDZ) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$99,783.39
$99,783.39$99,783.39

-3.29%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,193.04
$3,193.04$3,193.04

-8.95%

Solana logotips

Solana

SOL

$150.70
$150.70$150.70

-6.67%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

0.00%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1318
$2.1318$2.1318

-6.58%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$99,783.39
$99,783.39$99,783.39

-3.29%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,193.04
$3,193.04$3,193.04

-8.95%

Solana logotips

Solana

SOL

$150.70
$150.70$150.70

-6.67%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1318
$2.1318$2.1318

-6.58%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.15798
$0.15798$0.15798

-3.62%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

Momentum logotips

Momentum

MMT

$2.0347
$2.0347$2.0347

+1,256.46%

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.15509
$0.15509$0.15509

+911.01%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000337
$0.0000000000000000000000000337$0.0000000000000000000000000337

+388.40%

DEGENFI logotips

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000208
$0.000000000208$0.000000000208

+141.86%

SavannaSurvival logotips

SavannaSurvival

SVSA

$0.011142
$0.011142$0.011142

+90.72%