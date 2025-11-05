BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Flip Fest
Reāllaika WestTech Security Token cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika WST uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati WST cenas tendenci MEXC.Reāllaika WestTech Security Token cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika WST uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati WST cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par WST

WST Cenas informācija

Kas ir WST

WST Tehniskais dokuments

WST Oficiālā tīmekļa vietne

WST Tokenomika

WST Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

WestTech Security Token logotips

WestTech Security Token Cena (WST)

Nav sarakstā

1 WST uz USD reāllaika cena:

$0.00028758
$0.00028758$0.00028758
0.00%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
WestTech Security Token (WST) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 12:38:25 (UTC+8)

WestTech Security Token (WST) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.085558
$ 0.085558$ 0.085558

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

WestTech Security Token (WST) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā WST tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. WST visu laiku augstākā cena ir $ 0.085558, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā WST ir mainījies par -- pēdējā stundā, par -- pēdējo 24 stundu laikā un par 0.00% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

WestTech Security Token (WST) tirgus informācija

$ 6.53K
$ 6.53K$ 6.53K

--
----

$ 43.14K
$ 43.14K$ 43.14K

22.72M
22.72M 22.72M

150,000,000.0
150,000,000.0 150,000,000.0

Pašreizējais WestTech Security Token tirgus maksimums ir $ 6.53K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. WST apjoms apgrozībā ir 22.72M ar kopējo apjomu 150000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 43.14K.

WestTech Security Token (WST) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas WestTech Security Token uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas WestTech Security Token uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas WestTech Security Token uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas WestTech Security Token uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0--
30 dienas$ 00.00%
60 dienas$ 0--
90 dienas$ 0--

Kas ir WestTech Security Token (WST)?

WestTech Blockchain Security is a product suite from WestTech Technologies that provides automated risk detection and continuous monitoring for smart contracts and wallets. The platform combines an AI-assisted smart contract auditor, real-time threat intelligence feeds, and a policy-driven smart contract firewall. Users can scan source and bytecode before deployment, track live contracts across supported chains, and receive alerts by email, Telegram, Discord, or web push. Enterprise features include dashboards, APIs, and downloadable, branded compliance reports with an audit trail of rules and model versions. The native WST token on Base is a utility token used to unlock premium features, increase alert limits, access governance, and participate in contributor rewards tied to verified threat reports.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

WestTech Security Token (WST) resurss

Tehniskais dokuments
Oficiālā interneta vietne

WestTech Security Token cenas prognoze (USD)

Kāda būs WestTech Security Token (WST) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu WestTech Security Token (WST) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa WestTech Security Token prognozes.

Apskati WestTech Security Token cenas prognozi!

WST uz vietējām valūtām

WestTech Security Token (WST) tokenomika

WestTech Security Token (WST) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par WST tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par WestTech Security Token (WST)

Kāda ir WestTech Security Token (WST) vērtība šodien?
Reāllaika WST cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā WST uz USD cena?
Pašreizējā WST uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir WestTech Security Token tirgus maksimums?
WST tirgus maksimums ir $ 6.53K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir WST apjoms apgrozībā?
WST apjoms apgrozībā ir 22.72M USD.
Kāda bija WST vēsturiski augstākā cena?
WST sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.085558 USD apmērā.
Kāda bija WST vēsturiski zemākā cena?
WST sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir WST tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu WST tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai WST šogad kāps augstāk?
WST cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati WST cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 12:38:25 (UTC+8)

WestTech Security Token (WST) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,903.75
$101,903.75$101,903.75

-1.23%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,331.84
$3,331.84$3,331.84

-5.00%

Solana logotips

Solana

SOL

$157.13
$157.13$157.13

-2.69%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

-0.01%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2438
$2.2438$2.2438

-1.67%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,903.75
$101,903.75$101,903.75

-1.23%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,331.84
$3,331.84$3,331.84

-5.00%

Solana logotips

Solana

SOL

$157.13
$157.13$157.13

-2.69%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2438
$2.2438$2.2438

-1.67%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.16484
$0.16484$0.16484

+0.55%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

XP8 logotips

XP8

XP8

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.28781
$0.28781$0.28781

+1,776.20%

Momentum logotips

Momentum

MMT

$1.4547
$1.4547$1.4547

+869.80%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000300
$0.0000000000000000000000000300$0.0000000000000000000000000300

+334.78%

Datasoul logotips

Datasoul

DATASOUL

$0.0000000034953
$0.0000000034953$0.0000000034953

+149.62%

NexAIPhone logotips

NexAIPhone

NEXAIPHONE

$0.000008071
$0.000008071$0.000008071

+111.44%