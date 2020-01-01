WePower (WPR) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par WePower (WPR), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

WePower (WPR) informācija

WePower enables renewable energy producers to raise capital by issuing their own energy tokens. These tokens represent energy they commit to produce and deliver. Energy tokenization standardizes simplifies and opens globally currently existing energy investment ecosystem. As a result energy producers can trade directly with the green energy buyers (consumers and investors) and raise capital by selling energy upfront, at below market rates. Energy tokenization ensures liquidity and extends access to capital. The WePower blockchain solution is currently recognized by Elering, one of the most innovative Transmission System Operators in Europe.

Oficiālā tīmekļa vietne:
http://wepower.network
Tehniskais dokuments:
https://drive.google.com/file/d/0B_OW_EddXO5RWWFVQjJGZXpQT3c/view

WePower (WPR) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos WePower (WPR) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 68.97K

Kopējais apjoms:
$ 745.25M

Apjoms apgrozībā:
$ 608.82M

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 84.43K

Visu laiku augstākā cena:
$ 0.219374

Visu laiku zemākā cena:
$ 0

Pašreizējā cena:
$ 0.00011329


WePower (WPR) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

WePower (WPR) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais WPR tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu WPR tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti WPR tokenomiku, uzzini WPR tokena reāllaika cenu!

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.