Welshare Health Token (WEL) tokenomika
Welshare Health Token (WEL) informācija
Welshare Health is developing a decentralized app to help patients personalize how they contribute to AI-driven medical research by leveraging web3 technologies.
Data silos within the healthcare industry lead to inefficiencies in clinical trial recruitment and understanding patient behavior insights. Simultaneously, individuals have little control over how their health data is used, and often do not benefit directly from participating in research studies.
Welshare Health connects patient communities directly with medical research, addressing the inefficiencies of traditional research models and empowering individuals to take control of their health data, while earning rewards and accessing personalized health offers.
Welshare Health Token (WEL) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos Welshare Health Token (WEL) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
Welshare Health Token (WEL) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
Welshare Health Token (WEL) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais WEL tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu WEL tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti WEL tokenomiku, uzzini WEL tokena reāllaika cenu!
WEL cenas prognoze
Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas WEL? Mūsu WEL cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.
Kāpēc izvēlēties MEXC?
MEXC ir viena no pasaulē labakajām kriptovalūtu biržām, kurai uzticas miljoni lietotāju visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu.
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.