Web3 Whales (W3W) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Web3 Whales (W3W), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Web3 Whales (W3W) informācija

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.web3whales.app
Tehniskais dokuments:
https://web3whales.gitbook.io/whitepaper

Web3 Whales (W3W) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Web3 Whales (W3W) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 1.13M
Kopējais apjoms:
$ 94.39M
Apjoms apgrozībā:
$ 93.58M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 1.14M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.087176
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.00563945
Pašreizējā cena:
$ 0.01205336
Web3 Whales (W3W) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Web3 Whales (W3W) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais W3W tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu W3W tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti W3W tokenomiku, uzzini W3W tokena reāllaika cenu!

W3W cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas W3W? Mūsu W3W cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

