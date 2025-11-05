BiržaDEX+
Reāllaika Waveform by Virtuals cena šodien ir 0.00571732 USD. Seko līdzi reāllaika WAVE uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati WAVE cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par WAVE

WAVE Cenas informācija

Kas ir WAVE

WAVE Oficiālā tīmekļa vietne

WAVE Tokenomika

WAVE Cenas prognoze

1 WAVE uz USD reāllaika cena:

$0.00571732
$0.00571732$0.00571732
+3.50%1D
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm.
Waveform by Virtuals (WAVE) Tiešsaistes cenu diagramma
Waveform by Virtuals (WAVE) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.0053619
$ 0.0053619$ 0.0053619
24h zemākā
$ 0.00578849
$ 0.00578849$ 0.00578849
24h augstākā

$ 0.0053619
$ 0.0053619$ 0.0053619

$ 0.00578849
$ 0.00578849$ 0.00578849

$ 0.01712062
$ 0.01712062$ 0.01712062

$ 0.00486369
$ 0.00486369$ 0.00486369

+2.01%

+3.52%

-8.78%

-8.78%

Waveform by Virtuals (WAVE) reāllaika cena ir $0.00571732. Pēdējo 24 stundu laikā WAVE tika tirgots robežās no zemākās $ 0.0053619 līdz augstākajai $ 0.00578849, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. WAVE visu laiku augstākā cena ir $ 0.01712062, savukārt zemākā - $ 0.00486369.

Īstermiņa veiktspējas ziņā WAVE ir mainījies par +2.01% pēdējā stundā, par +3.52% pēdējo 24 stundu laikā un par -8.78% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Waveform by Virtuals (WAVE) tirgus informācija

$ 5.73M
$ 5.73M$ 5.73M

--
----

$ 5.73M
$ 5.73M$ 5.73M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Pašreizējais Waveform by Virtuals tirgus maksimums ir $ 5.73M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. WAVE apjoms apgrozībā ir 1.00B ar kopējo apjomu 1000000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 5.73M.

Waveform by Virtuals (WAVE) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Waveform by Virtuals uz USD bija $ +0.00019422.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Waveform by Virtuals uz USD bija $ -0.0031362633.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Waveform by Virtuals uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Waveform by Virtuals uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ +0.00019422+3.52%
30 dienas$ -0.0031362633-54.85%
60 dienas$ 0--
90 dienas$ 0--

Kas ir Waveform by Virtuals (WAVE)?

Waveform is an autonomous, AI-powered cryptocurrency trading platform that enables users to create profitable AI trading agents in just minutes.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Waveform by Virtuals (WAVE) resurss

Oficiālā interneta vietne

Waveform by Virtuals cenas prognoze (USD)

Kāda būs Waveform by Virtuals (WAVE) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Waveform by Virtuals (WAVE) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Waveform by Virtuals prognozes.

Apskati Waveform by Virtuals cenas prognozi!

WAVE uz vietējām valūtām

Waveform by Virtuals (WAVE) tokenomika

Waveform by Virtuals (WAVE) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par WAVE tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Waveform by Virtuals (WAVE)

Kāda ir Waveform by Virtuals (WAVE) vērtība šodien?
Reāllaika WAVE cena USD ir 0.00571732 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā WAVE uz USD cena?
Pašreizējā WAVE uz USD cena ir $ 0.00571732. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Waveform by Virtuals tirgus maksimums?
WAVE tirgus maksimums ir $ 5.73M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir WAVE apjoms apgrozībā?
WAVE apjoms apgrozībā ir 1.00B USD.
Kāda bija WAVE vēsturiski augstākā cena?
WAVE sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.01712062 USD apmērā.
Kāda bija WAVE vēsturiski zemākā cena?
WAVE sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00486369 USD.
Kāds ir WAVE tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu WAVE tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai WAVE šogad kāps augstāk?
WAVE cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati WAVE cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:00:38 (UTC+8)

Waveform by Virtuals (WAVE) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

