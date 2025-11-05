BiržaDEX+
Reāllaika WaterMinder cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika WMDR uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati WMDR cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par WMDR

WMDR Cenas informācija

Kas ir WMDR

WMDR Oficiālā tīmekļa vietne

WMDR Tokenomika

WMDR Cenas prognoze

WaterMinder Cena (WMDR)

Nav sarakstā

1 WMDR uz USD reāllaika cena:

$0.00023919
-1.60%1D
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
WaterMinder (WMDR) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 09:18:41 (UTC+8)

WaterMinder (WMDR) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
24h zemākā
$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0
$ 0.00259935
$ 0
-1.16%

-1.61%

-28.00%

-28.00%

WaterMinder (WMDR) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā WMDR tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. WMDR visu laiku augstākā cena ir $ 0.00259935, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā WMDR ir mainījies par -1.16% pēdējā stundā, par -1.61% pēdējo 24 stundu laikā un par -28.00% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

WaterMinder (WMDR) tirgus informācija

$ 239.20K
--
$ 239.20K
999.95M
999,954,146.31832
Pašreizējais WaterMinder tirgus maksimums ir $ 239.20K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. WMDR apjoms apgrozībā ir 999.95M ar kopējo apjomu 999954146.31832. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 239.20K.

WaterMinder (WMDR) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas WaterMinder uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas WaterMinder uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas WaterMinder uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas WaterMinder uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-1.61%
30 dienas$ 0-39.09%
60 dienas$ 0-40.87%
90 dienas$ 0--

Kas ir WaterMinder (WMDR)?

WaterMinder’s mission is to raise awareness and importance of hydration. For more than a decade, we’ve been helping people stay hydrated.

Since its launch, our app has taken the world by storm, with over 5 million downloads and counting. It’s been honored with prestigious accolades, including the App Store Editor’s Choice Award and being named Apple’s Best of 2019 App. The app has earned glowing features in top publications and outlets like The New Yorker, Women’s Health, Glamour, TechCrunch, Mashable, Lifehacker, and The Telegraph, to name a few. Its widespread recognition and user-friendly design have made it a go-to tool for millions, including high-profile users like Twitter founder Jack Dorsey and a Dubai prince, showcasing its universal appeal and impact.

Beyond its success in the app world, we’ve expanded our mission with the release of the Hydration Guide book, empowering users to live healthier lives.

The app’s versatility shines through its availability across multiple platforms, including iOS, iPadOS, watchOS, macOS, visionOS, and Android.

We’re thrilled to keep pushing the boundaries of what’s possible in health and technology.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

WaterMinder (WMDR) resurss

Oficiālā interneta vietne

WaterMinder cenas prognoze (USD)

Kāda būs WaterMinder (WMDR) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu WaterMinder (WMDR) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa WaterMinder prognozes.

Apskati WaterMinder cenas prognozi!

WMDR uz vietējām valūtām

WaterMinder (WMDR) tokenomika

WaterMinder (WMDR) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par WMDR tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par WaterMinder (WMDR)

Kāda ir WaterMinder (WMDR) vērtība šodien?
Reāllaika WMDR cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā WMDR uz USD cena?
Pašreizējā WMDR uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir WaterMinder tirgus maksimums?
WMDR tirgus maksimums ir $ 239.20K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir WMDR apjoms apgrozībā?
WMDR apjoms apgrozībā ir 999.95M USD.
Kāda bija WMDR vēsturiski augstākā cena?
WMDR sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00259935 USD apmērā.
Kāda bija WMDR vēsturiski zemākā cena?
WMDR sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir WMDR tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu WMDR tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai WMDR šogad kāps augstāk?
WMDR cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati WMDR cenas prognozi dziļākai analīzei.
WaterMinder (WMDR) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

