WATER Coin (WATER) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par WATER Coin (WATER), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

WATER Coin (WATER) informācija

Global charity and research initiatives that will drive attention of millions of people. $WATER aims to have a net-positive impact on real world with the help of charity.

$WATER introduces a unique and engaging game mechanic inspired by the states of water—staking (icing) and burning (vaporizing).

FREEZING (STAKING) Just as water turns into ice when it gets cold, $WATER tokens can be staked (iced) to earn rewards. Stakers are rewarded with additional $WATER tokens over time, simulating the process of accumulating ice

VAPORIZING (BURNING) When water is heated, it turns into vapor and disappears. Similarly, $WATER tokens can be burned (vaporized) to reduce the total supply, increasing scarcity and potentially the value of the remaining tokens.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://watercoin.wtf/
Tehniskais dokuments:
https://wiki.watercoin.wtf/welcome

WATER Coin (WATER) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos WATER Coin (WATER) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 955.82K
$ 955.82K$ 955.82K
Kopējais apjoms:
$ 73.11B
$ 73.11B$ 73.11B
Apjoms apgrozībā:
$ 73.11B
$ 73.11B$ 73.11B
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 955.82K
$ 955.82K$ 955.82K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.00277966
$ 0.00277966$ 0.00277966
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
$ 0$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0
$ 0$ 0

WATER Coin (WATER) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

WATER Coin (WATER) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais WATER tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu WATER tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti WATER tokenomiku, uzzini WATER tokena reāllaika cenu!

WATER cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas WATER? Mūsu WATER cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

