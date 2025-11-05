BiržaDEX+
Reāllaika Wat cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika WAT uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati WAT cenas tendenci MEXC.Reāllaika Wat cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika WAT uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati WAT cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par WAT

WAT Cenas informācija

Kas ir WAT

WAT Oficiālā tīmekļa vietne

WAT Tokenomika

WAT Cenas prognoze

Wat logotips

Wat Cena (WAT)

Nav sarakstā

1 WAT uz USD reāllaika cena:

--
----
-12.50%1D
mexc
USD
Wat (WAT) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 09:18:23 (UTC+8)

Wat (WAT) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-2.69%

-12.51%

-34.04%

-34.04%

Wat (WAT) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā WAT tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. WAT visu laiku augstākā cena ir $ 0, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā WAT ir mainījies par -2.69% pēdējā stundā, par -12.51% pēdējo 24 stundu laikā un par -34.04% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Wat (WAT) tirgus informācija

$ 155.13K
$ 155.13K$ 155.13K

--
----

$ 155.13K
$ 155.13K$ 155.13K

420.69B
420.69B 420.69B

420,690,000,000.0
420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Pašreizējais Wat tirgus maksimums ir $ 155.13K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. WAT apjoms apgrozībā ir 420.69B ar kopējo apjomu 420690000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 155.13K.

Wat (WAT) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Wat uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Wat uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Wat uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Wat uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-12.51%
30 dienas$ 0-49.26%
60 dienas$ 0-54.23%
90 dienas$ 0--

Kas ir Wat (WAT)?

$WAT is on a mission to take over the meme universe. The time has come for Wat to show his greatness.

Rats have always played a part in Matt Furie’s life. Owning two Rats one of them being Wat, Rats have been featured in and inspired a lot of Furie’s work. In his glorious book debut Niteriders, a nocturnal frog and rat strike out on an epic dirtbike adventure towards the sunrise. According to Furie Rats are really smart—they remind him of small dogs. They know their names, respond to calls, have individual personalities, and are really sweet he would recommend having a pet rat to anyone interested. To honor Matt Furies love for Rats, Wat his pet is now reborn on the blockchain alongside other Furie creations taking inspiration from his early Rat illustrations in Niteriders which Furie quoted were inspired by Wat in a interview in Comicsbeat.

No Taxes Forever, No None Sense, LP Tokens Burned & Contract Ownership Renounced

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Wat cenas prognoze (USD)

Kāda būs Wat (WAT) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Wat (WAT) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Wat prognozes.

Apskati Wat cenas prognozi!

WAT uz vietējām valūtām

Wat (WAT) tokenomika

Wat (WAT) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par WAT tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Wat (WAT)

Kāda ir Wat (WAT) vērtība šodien?
Reāllaika WAT cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā WAT uz USD cena?
Pašreizējā WAT uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Wat tirgus maksimums?
WAT tirgus maksimums ir $ 155.13K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir WAT apjoms apgrozībā?
WAT apjoms apgrozībā ir 420.69B USD.
Kāda bija WAT vēsturiski augstākā cena?
WAT sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0 USD apmērā.
Kāda bija WAT vēsturiski zemākā cena?
WAT sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir WAT tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu WAT tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai WAT šogad kāps augstāk?
WAT cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati WAT cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 09:18:23 (UTC+8)

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

