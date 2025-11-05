BiržaDEX+
Reāllaika Wasder cena šodien ir 0.00004102 USD. Seko līdzi reāllaika WAS uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati WAS cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par WAS

WAS Cenas informācija

Kas ir WAS

WAS Oficiālā tīmekļa vietne

WAS Tokenomika

WAS Cenas prognoze

Wasder logotips

Wasder Cena (WAS)

Nav sarakstā

1 WAS uz USD reāllaika cena:

0.00%1D
USD
Wasder (WAS) Tiešsaistes cenu diagramma
Wasder (WAS) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.00004095
24h zemākā
$ 0.00004102
24h augstākā

$ 0.00004095
$ 0.00004102
$ 0.0615
$ 0.00002437
+0.02%

+0.07%

-0.01%

-0.01%

Wasder (WAS) reāllaika cena ir $0.00004102. Pēdējo 24 stundu laikā WAS tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00004095 līdz augstākajai $ 0.00004102, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. WAS visu laiku augstākā cena ir $ 0.0615, savukārt zemākā - $ 0.00002437.

Īstermiņa veiktspējas ziņā WAS ir mainījies par +0.02% pēdējā stundā, par +0.07% pēdējo 24 stundu laikā un par -0.01% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Wasder (WAS) tirgus informācija

$ 24.49K
--
$ 41.02K
597.08M
1,000,000,000.0
Pašreizējais Wasder tirgus maksimums ir $ 24.49K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. WAS apjoms apgrozībā ir 597.08M ar kopējo apjomu 1000000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 41.02K.

Wasder (WAS) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Wasder uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Wasder uz USD bija $ +0.0000000088.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Wasder uz USD bija $ -0.0000166336.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Wasder uz USD bija $ +0.000001995367313397146.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0+0.07%
30 dienas$ +0.0000000088+0.02%
60 dienas$ -0.0000166336-40.55%
90 dienas$ +0.000001995367313397146+5.11%

Kas ir Wasder (WAS)?

Wasder is a Swedish company that was first launched in 2017 as a social community platform for gamers, and the token reward ecosystem was launched May 7th, 2021. The platform enables gamers to utilize several tools to find other gamers to play with, host their own communities, connect with their favorite streamers, have party chats with friends and much more. With the launch of a token comes integration of NFTs, virtual events, tournaments and much more.

The platform itself has been in open beta since 2020, and onboarded over 100,000 new users during the first year.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Wasder (WAS) resurss

Oficiālā interneta vietne

Wasder cenas prognoze (USD)

Kāda būs Wasder (WAS) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Wasder (WAS) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Wasder prognozes.

Apskati Wasder cenas prognozi!

WAS uz vietējām valūtām

Wasder (WAS) tokenomika

Wasder (WAS) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par WAS tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Wasder (WAS)

Kāda ir Wasder (WAS) vērtība šodien?
Reāllaika WAS cena USD ir 0.00004102 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā WAS uz USD cena?
Pašreizējā WAS uz USD cena ir $ 0.00004102. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Wasder tirgus maksimums?
WAS tirgus maksimums ir $ 24.49K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir WAS apjoms apgrozībā?
WAS apjoms apgrozībā ir 597.08M USD.
Kāda bija WAS vēsturiski augstākā cena?
WAS sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.0615 USD apmērā.
Kāda bija WAS vēsturiski zemākā cena?
WAS sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00002437 USD.
Kāds ir WAS tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu WAS tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai WAS šogad kāps augstāk?
WAS cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati WAS cenas prognozi dziļākai analīzei.
Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

