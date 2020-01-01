Warlords of Solana (WLOS) tokenomika

Warlords of Solana (WLOS) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Warlords of Solana (WLOS), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Warlords of Solana (WLOS) informācija

WLOS (Warlords of Solana) is a Solana-based utility token powering an ecosystem centered around gamified DeFi. The project integrates staking, NFT farming, and mission-based hero mechanics. WLOS is distributed through a 10% transactional fee that funds farming rewards, staking APYs, mission pools, development, and deflationary burns. Users can earn WLOS by staking or deploying NFT characters (Farmers or Heroes) that generate token-based returns. The platform aims to merge community incentives with light strategy mechanics in preparation for a larger game release.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://wlos.dev
Tehniskais dokuments:
https://docs.wlos.dev

Warlords of Solana (WLOS) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Warlords of Solana (WLOS) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 7.88K
Kopējais apjoms:
$ 96.62K
Apjoms apgrozībā:
$ 96.62K
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 7.88K
Visu laiku augstākā cena:
$ 2.67
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.055387
Pašreizējā cena:
$ 0.081573
Warlords of Solana (WLOS) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Warlords of Solana (WLOS) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais WLOS tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu WLOS tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti WLOS tokenomiku, uzzini WLOS tokena reāllaika cenu!

WLOS cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas WLOS? Mūsu WLOS cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.