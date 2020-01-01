Wanna Bot (WANNA) tokenomika

Wanna Bot (WANNA) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Wanna Bot (WANNA), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

Wanna Bot (WANNA) informācija

Wanna.Bot ? is a prediction platform for content creators to engage with their audience, by allowing them to wager on outcomes in viral challenges, pop culture & more.

'Bet on Anything, with Anyone!'

$WANNA is the native utility token used for:

Profit Share Fee Discount Referral Incentives Bet & Burn Governance & more..

#SocialFi 🤝 #GambleFi

Oficiālā tīmekļa vietne:
http://wanna.bot/
Tehniskais dokuments:
https://docs.wanna.bot/

Wanna Bot (WANNA) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Wanna Bot (WANNA) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 213.65K
$ 213.65K$ 213.65K
Kopējais apjoms:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
Apjoms apgrozībā:
$ 18.85M
$ 18.85M$ 18.85M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 1.13M
$ 1.13M$ 1.13M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.061015
$ 0.061015$ 0.061015
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.0079968
$ 0.0079968$ 0.0079968
Pašreizējā cena:
$ 0.01133365
$ 0.01133365$ 0.01133365

Wanna Bot (WANNA) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Wanna Bot (WANNA) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais WANNA tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu WANNA tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti WANNA tokenomiku, uzzini WANNA tokena reāllaika cenu!

WANNA cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas WANNA? Mūsu WANNA cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Kāpēc izvēlēties MEXC?

MEXC ir viena no pasaulē labakajām kriptovalūtu biržām, kurai uzticas miljoni lietotāju visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu.

Vairāk nekā 4,000 tirdzniecības pāru tūlītējo darījumu un Futures sadaļās
Ātrākie tokenu saraksti starp CEX
#1 likviditāte visā nozarē
Zemākā komisijas maksa ar 24/7 klientu atbalstu
100 %+ tokenu rezervju pārredzamība lietotāju līdzekļiem
Īpaši zemas prasības uzsākšanai: pērc kriptovalūtu ar tikai 1 USDT
mc_how_why_title
Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.