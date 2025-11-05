BiržaDEX+
Reāllaika Wall Street Shiba cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika STIBA uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati STIBA cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par STIBA

STIBA Cenas informācija

Kas ir STIBA

STIBA Oficiālā tīmekļa vietne

STIBA Tokenomika

STIBA Cenas prognoze

Wall Street Shiba logotips

Wall Street Shiba Cena (STIBA)

Nav sarakstā

1 STIBA uz USD reāllaika cena:

$0.00018874
$0.00018874$0.00018874
0.00%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Wall Street Shiba (STIBA) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 09:18:13 (UTC+8)

Wall Street Shiba (STIBA) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01904074
$ 0.01904074$ 0.01904074

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Wall Street Shiba (STIBA) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā STIBA tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. STIBA visu laiku augstākā cena ir $ 0.01904074, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā STIBA ir mainījies par -- pēdējā stundā, par -- pēdējo 24 stundu laikā un par 0.00% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Wall Street Shiba (STIBA) tirgus informācija

$ 188.74K
$ 188.74K$ 188.74K

--
----

$ 188.74K
$ 188.74K$ 188.74K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Pašreizējais Wall Street Shiba tirgus maksimums ir $ 188.74K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. STIBA apjoms apgrozībā ir 1.00B ar kopējo apjomu 1000000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 188.74K.

Wall Street Shiba (STIBA) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Wall Street Shiba uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Wall Street Shiba uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Wall Street Shiba uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Wall Street Shiba uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0--
30 dienas$ 0-2.47%
60 dienas$ 0--
90 dienas$ 0--

Kas ir Wall Street Shiba (STIBA)?

Wall Street Shiba ($STIBA) is an ERC-20 meme coin on Ethereum with a 1 billion token supply, inspired by Wall Street’s financial ethos and Shiba Inu culture. It aims to blend meme-driven community engagement with AI and DeFi concepts, offering speculative trading on Uniswap V2. Liquidity is locked for one month, and ownership is renounced. The project engages users via its website, telegram , and Twitter, with KOL partnerships and meme contests.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Wall Street Shiba (STIBA) resurss

Oficiālā interneta vietne

Wall Street Shiba cenas prognoze (USD)

Kāda būs Wall Street Shiba (STIBA) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Wall Street Shiba (STIBA) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Wall Street Shiba prognozes.

Apskati Wall Street Shiba cenas prognozi!

STIBA uz vietējām valūtām

Wall Street Shiba (STIBA) tokenomika

Wall Street Shiba (STIBA) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par STIBA tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Wall Street Shiba (STIBA)

Kāda ir Wall Street Shiba (STIBA) vērtība šodien?
Reāllaika STIBA cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā STIBA uz USD cena?
Pašreizējā STIBA uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Wall Street Shiba tirgus maksimums?
STIBA tirgus maksimums ir $ 188.74K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir STIBA apjoms apgrozībā?
STIBA apjoms apgrozībā ir 1.00B USD.
Kāda bija STIBA vēsturiski augstākā cena?
STIBA sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.01904074 USD apmērā.
Kāda bija STIBA vēsturiski zemākā cena?
STIBA sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir STIBA tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu STIBA tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai STIBA šogad kāps augstāk?
STIBA cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati STIBA cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 09:18:13 (UTC+8)

Wall Street Shiba (STIBA) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

