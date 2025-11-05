BiržaDEX+
Reāllaika Wakehacker by Virtuals cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika WAKEAI uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati WAKEAI cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par WAKEAI

WAKEAI Cenas informācija

Kas ir WAKEAI

WAKEAI Tehniskais dokuments

WAKEAI Oficiālā tīmekļa vietne

WAKEAI Tokenomika

WAKEAI Cenas prognoze

Wakehacker by Virtuals Cena (WAKEAI)

1 WAKEAI uz USD reāllaika cena:

$0.00036849
$0.00036849$0.00036849
-13.60%1D
Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) Tiešsaistes cenu diagramma
Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) Cenas informācija (USD)

Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā WAKEAI tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. WAKEAI visu laiku augstākā cena ir $ 0.00132264, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā WAKEAI ir mainījies par -2.05% pēdējā stundā, par -13.62% pēdējo 24 stundu laikā un par -21.97% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) tirgus informācija

Pašreizējais Wakehacker by Virtuals tirgus maksimums ir $ 240.77K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. WAKEAI apjoms apgrozībā ir 650.00M ar kopējo apjomu 1000000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 370.41K.

Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) cenas vēsture USD

Kas ir Wakehacker by Virtuals (WAKEAI)?

wakehacker is an autonomous AI agent providing continuous smart contract security analysis across major EVM chains. It operates 24/7 without human intervention, automatically scanning newly deployed contracts and identifying vulnerabilities in real-time.

Core Functionality:

Built on the proven Wake Framework that secures $2B+ TVL across protocols like Lido, Safe, and Axelar, wakehacker enhances this established security engine with autonomous AI capabilities. The system detects reentrancy attacks, integer overflows, access control issues, and logic errors, categorizing findings by severity levels.

Service Model:

Basic vulnerability alerts are publicly accessible, while detailed technical analysis and comprehensive audit reports require $WAKEAI token access. This dual-tier approach provides broad ecosystem coverage while creating utility-driven token demand through actual service usage.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) resurss

Wakehacker by Virtuals cenas prognoze (USD)

Kāda būs Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Wakehacker by Virtuals prognozes.

Apskati Wakehacker by Virtuals cenas prognozi!

WAKEAI uz vietējām valūtām

Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) tokenomika

Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par WAKEAI tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Wakehacker by Virtuals (WAKEAI)

Kāda ir Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) vērtība šodien?
Reāllaika WAKEAI cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā WAKEAI uz USD cena?
Pašreizējā WAKEAI uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Wakehacker by Virtuals tirgus maksimums?
WAKEAI tirgus maksimums ir $ 240.77K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir WAKEAI apjoms apgrozībā?
WAKEAI apjoms apgrozībā ir 650.00M USD.
Kāda bija WAKEAI vēsturiski augstākā cena?
WAKEAI sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00132264 USD apmērā.
Kāda bija WAKEAI vēsturiski zemākā cena?
WAKEAI sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir WAKEAI tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu WAKEAI tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai WAKEAI šogad kāps augstāk?
WAKEAI cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati WAKEAI cenas prognozi dziļākai analīzei.
Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) svarīgi nozares atjauninājumi

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

