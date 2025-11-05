BiržaDEX+
Reāllaika WagerFi cena šodien ir 0.00030045 USD. Seko līdzi reāllaika WAGER uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati WAGER cenas tendenci MEXC.Reāllaika WagerFi cena šodien ir 0.00030045 USD. Seko līdzi reāllaika WAGER uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati WAGER cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par WAGER

WAGER Cenas informācija

Kas ir WAGER

WAGER Oficiālā tīmekļa vietne

WAGER Tokenomika

WAGER Cenas prognoze

WagerFi logotips

WagerFi Cena (WAGER)

Nav sarakstā

1 WAGER uz USD reāllaika cena:

$0.00030045
$0.00030045$0.00030045
-20.30%1D
mexc
USD
WagerFi (WAGER) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 09:17:51 (UTC+8)

WagerFi (WAGER) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.00027959
$ 0.00027959$ 0.00027959
24h zemākā
$ 0.00039265
$ 0.00039265$ 0.00039265
24h augstākā

$ 0.00027959
$ 0.00027959$ 0.00027959

$ 0.00039265
$ 0.00039265$ 0.00039265

$ 0.00089074
$ 0.00089074$ 0.00089074

$ 0.00007926
$ 0.00007926$ 0.00007926

-3.64%

-20.38%

-49.29%

-49.29%

WagerFi (WAGER) reāllaika cena ir $0.00030045. Pēdējo 24 stundu laikā WAGER tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00027959 līdz augstākajai $ 0.00039265, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. WAGER visu laiku augstākā cena ir $ 0.00089074, savukārt zemākā - $ 0.00007926.

Īstermiņa veiktspējas ziņā WAGER ir mainījies par -3.64% pēdējā stundā, par -20.38% pēdējo 24 stundu laikā un par -49.29% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

WagerFi (WAGER) tirgus informācija

$ 302.15K
$ 302.15K$ 302.15K

--
----

$ 302.15K
$ 302.15K$ 302.15K

996.05M
996.05M 996.05M

996,053,382.22839
996,053,382.22839 996,053,382.22839

Pašreizējais WagerFi tirgus maksimums ir $ 302.15K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. WAGER apjoms apgrozībā ir 996.05M ar kopējo apjomu 996053382.22839. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 302.15K.

WagerFi (WAGER) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas WagerFi uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas WagerFi uz USD bija $ +0.0005114275.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas WagerFi uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas WagerFi uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-20.38%
30 dienas$ +0.0005114275+170.22%
60 dienas$ 0--
90 dienas$ 0--

Kas ir WagerFi (WAGER)?

WagerFi is a decentralized peer-to-peer wagering platform where users can directly challenge each other on outcomes of sports, crypto prices, esports, and any event worth debating.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

WagerFi (WAGER) resurss

Oficiālā interneta vietne

WagerFi cenas prognoze (USD)

Kāda būs WagerFi (WAGER) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu WagerFi (WAGER) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa WagerFi prognozes.

Apskati WagerFi cenas prognozi!

WAGER uz vietējām valūtām

WagerFi (WAGER) tokenomika

WagerFi (WAGER) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par WAGER tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par WagerFi (WAGER)

Kāda ir WagerFi (WAGER) vērtība šodien?
Reāllaika WAGER cena USD ir 0.00030045 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā WAGER uz USD cena?
Pašreizējā WAGER uz USD cena ir $ 0.00030045. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir WagerFi tirgus maksimums?
WAGER tirgus maksimums ir $ 302.15K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir WAGER apjoms apgrozībā?
WAGER apjoms apgrozībā ir 996.05M USD.
Kāda bija WAGER vēsturiski augstākā cena?
WAGER sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00089074 USD apmērā.
Kāda bija WAGER vēsturiski zemākā cena?
WAGER sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00007926 USD.
Kāds ir WAGER tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu WAGER tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai WAGER šogad kāps augstāk?
WAGER cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati WAGER cenas prognozi dziļākai analīzei.
Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

