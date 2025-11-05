BiržaDEX+
Reāllaika WachAI cena šodien ir 0.00213149 USD. Seko līdzi reāllaika WACH uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati WACH cenas tendenci MEXC.Reāllaika WachAI cena šodien ir 0.00213149 USD. Seko līdzi reāllaika WACH uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati WACH cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par WACH

WACH Cenas informācija

Kas ir WACH

WACH Oficiālā tīmekļa vietne

WACH Tokenomika

WACH Cenas prognoze

WachAI logotips

WachAI Cena (WACH)

Nav sarakstā

1 WACH uz USD reāllaika cena:

$0.00213149
-8.50%1D
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
WachAI (WACH) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 09:17:44 (UTC+8)

WachAI (WACH) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.0018777
24h zemākā
$ 0.00237944
24h augstākā

$ 0.0018777
$ 0.00237944
$ 0.0086231
$ 0.00066318
-1.68%

-8.56%

-54.52%

-54.52%

WachAI (WACH) reāllaika cena ir $0.00213149. Pēdējo 24 stundu laikā WACH tika tirgots robežās no zemākās $ 0.0018777 līdz augstākajai $ 0.00237944, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. WACH visu laiku augstākā cena ir $ 0.0086231, savukārt zemākā - $ 0.00066318.

Īstermiņa veiktspējas ziņā WACH ir mainījies par -1.68% pēdējā stundā, par -8.56% pēdējo 24 stundu laikā un par -54.52% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

WachAI (WACH) tirgus informācija

$ 1.13M
--
$ 2.13M
531.65M
1,000,000,000.0
Pašreizējais WachAI tirgus maksimums ir $ 1.13M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. WACH apjoms apgrozībā ir 531.65M ar kopējo apjomu 1000000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 2.13M.

WachAI (WACH) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas WachAI uz USD bija $ -0.000199738059240818.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas WachAI uz USD bija $ +0.0004674193.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas WachAI uz USD bija $ -0.0008510788.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas WachAI uz USD bija $ -0.0010180575845004783.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.000199738059240818-8.56%
30 dienas$ +0.0004674193+21.93%
60 dienas$ -0.0008510788-39.92%
90 dienas$ -0.0010180575845004783-32.32%

Kas ir WachAI (WACH)?

WachXBT is the Unified Verification Agent for DeFAI. It’s the verification layer that makes autonomous capital credible. Every DeFAI trade is scanned in milliseconds by an adversarial-learning engine checking intent, contract safety, liquidity and cross-protocol risk. Green? Funds deploy. Red? Tx blocked. 50K MAUs,3M verifications,650K scams detected. Selected as ACP ONLY verification agent means every agent cluster need $WACH. Co-own the verifier for the agent economy and verify intent at scale

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

WachAI (WACH) resurss

Oficiālā interneta vietne

WachAI cenas prognoze (USD)

Kāda būs WachAI (WACH) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu WachAI (WACH) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa WachAI prognozes.

Apskati WachAI cenas prognozi!

WACH uz vietējām valūtām

WachAI (WACH) tokenomika

WachAI (WACH) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par WACH tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par WachAI (WACH)

Kāda ir WachAI (WACH) vērtība šodien?
Reāllaika WACH cena USD ir 0.00213149 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā WACH uz USD cena?
Pašreizējā WACH uz USD cena ir $ 0.00213149. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir WachAI tirgus maksimums?
WACH tirgus maksimums ir $ 1.13M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir WACH apjoms apgrozībā?
WACH apjoms apgrozībā ir 531.65M USD.
Kāda bija WACH vēsturiski augstākā cena?
WACH sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.0086231 USD apmērā.
Kāda bija WACH vēsturiski zemākā cena?
WACH sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00066318 USD.
Kāds ir WACH tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu WACH tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai WACH šogad kāps augstāk?
WACH cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati WACH cenas prognozi dziļākai analīzei.
WachAI (WACH) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

