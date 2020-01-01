VVS Finance (VVS) tokenomika

VVS Finance (VVS) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par VVS Finance (VVS), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
VVS Finance (VVS) informācija

VVS Finance is a decentralized finance and automated market making platform on the Cronos network by Crypto.com

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://vvs.finance/

VVS Finance (VVS) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos VVS Finance (VVS) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija: $ 222.54M
$ 222.54M
$ 222.54M$ 222.54M
Kopējais apjoms:
$ 94.85T
$ 94.85T$ 94.85T
Apjoms apgrozībā:
$ 46.62T
$ 46.62T$ 46.62T
FDV (kopējā visu tokenu vērtība): $ 452.73M
$ 452.73M
$ 452.73M$ 452.73M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.00033093
$ 0.00033093$ 0.00033093
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.00000168
$ 0.00000168$ 0.00000168
Pašreizējā cena: $ 0
$ 0
$ 0$ 0

VVS Finance (VVS) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

VVS Finance (VVS) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais VVS tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu VVS tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti VVS tokenomiku, uzzini VVS tokena reāllaika cenu!

VVS cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas VVS? Mūsu VVS cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.