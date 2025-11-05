BiržaDEX+
Reāllaika VR1 cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika VR1 uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati VR1 cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par VR1

VR1 Cenas informācija

Kas ir VR1

VR1 Tehniskais dokuments

VR1 Oficiālā tīmekļa vietne

VR1 Tokenomika

VR1 Cenas prognoze

VR1 logotips

VR1 Cena (VR1)

Nav sarakstā

1 VR1 uz USD reāllaika cena:

--
----
+66.00%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
VR1 (VR1) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 12:37:48 (UTC+8)

VR1 (VR1) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.03718439
$ 0.03718439$ 0.03718439

$ 0
$ 0$ 0

+1.42%

+66.05%

+33.94%

+33.94%

VR1 (VR1) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā VR1 tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. VR1 visu laiku augstākā cena ir $ 0.03718439, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā VR1 ir mainījies par +1.42% pēdējā stundā, par +66.05% pēdējo 24 stundu laikā un par +33.94% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

VR1 (VR1) tirgus informācija

$ 9.86K
$ 9.86K$ 9.86K

--
----

$ 14.43K
$ 14.43K$ 14.43K

669.03M
669.03M 669.03M

979,206,048.2065381
979,206,048.2065381 979,206,048.2065381

Pašreizējais VR1 tirgus maksimums ir $ 9.86K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. VR1 apjoms apgrozībā ir 669.03M ar kopējo apjomu 979206048.2065381. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 14.43K.

VR1 (VR1) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas VR1 uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas VR1 uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas VR1 uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas VR1 uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0+66.05%
30 dienas$ 0+11.95%
60 dienas$ 0-80.01%
90 dienas$ 0--

Kas ir VR1 (VR1)?

VR1 Token is the ultimate gaming cryptocurrency built on the lightning-fast Solana blockchain, powering the VR1 Arcade ecosystem and next-gen gaming experiences. With a massive 10,000 sq. ft. VR gaming facility already thriving in Meridian, Idaho—and more locations in the pipeline across the USA—VR1 is redefining the future of Esports, GameFi, and Play-to-Earn (P2E).

Designed for seamless transactions, real rewards, and player-driven governance, VR1 fuels immersive gaming, esports tournaments, and live competitions where players can win big—from digital assets to VR1 tokens.

Our vision? To make VR1 the #1 gaming token, pioneering a sustainable P2E revolution through Esports, GameFi, and real-world gaming facilities. With low fees, high-speed transactions, and true digital ownership, VR1 is set to change the game—literally.

Play. Earn. Own. Welcome to the future of gaming.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

VR1 cenas prognoze (USD)

Kāda būs VR1 (VR1) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu VR1 (VR1) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa VR1 prognozes.

Apskati VR1 cenas prognozi!

VR1 uz vietējām valūtām

VR1 (VR1) tokenomika

VR1 (VR1) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par VR1 tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par VR1 (VR1)

Kāda ir VR1 (VR1) vērtība šodien?
Reāllaika VR1 cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā VR1 uz USD cena?
Pašreizējā VR1 uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir VR1 tirgus maksimums?
VR1 tirgus maksimums ir $ 9.86K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir VR1 apjoms apgrozībā?
VR1 apjoms apgrozībā ir 669.03M USD.
Kāda bija VR1 vēsturiski augstākā cena?
VR1 sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.03718439 USD apmērā.
Kāda bija VR1 vēsturiski zemākā cena?
VR1 sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir VR1 tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu VR1 tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai VR1 šogad kāps augstāk?
VR1 cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati VR1 cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 12:37:48 (UTC+8)

VR1 (VR1) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

