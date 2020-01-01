VPS Ai (VPS) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par VPS Ai (VPS), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
VPS Ai (VPS) informācija

Decentralized AI & Blockchain $VPS GPU Cloud Ecosystem Our project is centered on democratizing access to high-powered computing through the $VPS GPU Cloud Ecosystem. We offer GPU-equipped Virtual Private Servers tailored for AI and blockchain applications, enabling developers, businesses, and innovators to access the computing resources they need. With the $VPS token and cryptocurrency transactions, our platform simplifies the process of renting these essential services, fostering a secure and decentralized environment for technological advancement. Our aim is to provide the backbone for future developments in AI and blockchain, making powerful computing accessible to all.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://vpsai.io/

VPS Ai (VPS) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos VPS Ai (VPS) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 656.38K
$ 656.38K$ 656.38K
Kopējais apjoms:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
Apjoms apgrozībā:
$ 88.04M
$ 88.04M$ 88.04M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 745.53K
$ 745.53K$ 745.53K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.121459
$ 0.121459$ 0.121459
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.00230705
$ 0.00230705$ 0.00230705
Pašreizējā cena:
$ 0.00745531
$ 0.00745531$ 0.00745531

VPS Ai (VPS) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

VPS Ai (VPS) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais VPS tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu VPS tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti VPS tokenomiku, uzzini VPS tokena reāllaika cenu!

VPS cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas VPS? Mūsu VPS cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.