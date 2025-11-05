BiržaDEX+
Reāllaika Vouch cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika VOUCH uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati VOUCH cenas tendenci MEXC.

Vouch logotips

Vouch Cena (VOUCH)

Nav sarakstā

1 VOUCH uz USD reāllaika cena:

--
----
-18.50%1D
mexc
USD
Vouch (VOUCH) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:00:23 (UTC+8)

Vouch (VOUCH) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+2.79%

-18.52%

-34.10%

-34.10%

Vouch (VOUCH) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā VOUCH tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. VOUCH visu laiku augstākā cena ir $ 0, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā VOUCH ir mainījies par +2.79% pēdējā stundā, par -18.52% pēdējo 24 stundu laikā un par -34.10% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Vouch (VOUCH) tirgus informācija

$ 3.79M
$ 3.79M$ 3.79M

--
----

$ 3.79M
$ 3.79M$ 3.79M

97.58B
97.58B 97.58B

97,580,709,488.19955
97,580,709,488.19955 97,580,709,488.19955

Pašreizējais Vouch tirgus maksimums ir $ 3.79M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. VOUCH apjoms apgrozībā ir 97.58B ar kopējo apjomu 97580709488.19955. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 3.79M.

Vouch (VOUCH) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Vouch uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Vouch uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Vouch uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Vouch uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-18.52%
30 dienas$ 0-24.55%
60 dienas$ 0+356.05%
90 dienas$ 0--

Kas ir Vouch (VOUCH)?

Vouch is a liquid staking protocol on the Pulsechain network. It enables PLS holders to gain trustless yield on their PLS.

PLS that is staked in the system is used to run validators and gain rewards. The standard block rewards go to the PLS stakers and people providing the validators in the system. The priority fees, which are earned when a validator is selected to process a block, go into the Vouch system as yield.

Vouch token holders own the ecosystem and earn the rewards of the yield from the two sources in the system. The first source of yield is part of the validator yield/priority fees. The second source of the yield comes from a buy/sell tax on the Vouch token.

Both sources feed into the Vouch ecosystem to benefit the Vouch token holders. Part of the yield goes to a buy and burn of the Vouch token. This is very bullish for price performance.

A percentage of the yield goes to increase the number of Vouch community validators. Vouch Community validators are validators that are 100% owned by the Vouch ecosystem. As a result, 100% of the yield feeds back into the Vouch ecosystem.

Part of the yield is paid to the Vouch token holders as reflections. Most reflections or yield paid in the original token inflates the token supply. Vouch reflections are actually bought off the market to give to Vouch holders. This is bullish for the price of Vouch.

A portion of the yield also goes to the following; increase LPs, securing the Vouch system, the DAO (to cover marketing and development).

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Vouch (VOUCH)

Kāda ir Vouch (VOUCH) vērtība šodien?
Reāllaika VOUCH cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā VOUCH uz USD cena?
Pašreizējā VOUCH uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Vouch tirgus maksimums?
VOUCH tirgus maksimums ir $ 3.79M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir VOUCH apjoms apgrozībā?
VOUCH apjoms apgrozībā ir 97.58B USD.
Kāda bija VOUCH vēsturiski augstākā cena?
VOUCH sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0 USD apmērā.
Kāda bija VOUCH vēsturiski zemākā cena?
VOUCH sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir VOUCH tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu VOUCH tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai VOUCH šogad kāps augstāk?
VOUCH cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati VOUCH cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:00:23 (UTC+8)

